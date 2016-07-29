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Darbe girişiminin arkasında Milli Savunma Bakanı'nın işaret ettiği o dört general mi var?

Milli Savunma Bakanı, "Darbeyi kimin yönettiğini biliyoruz" demişti

29 Temmuz 2016 18:42

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamayla birlikte gözler, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'a çevrildi.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün darbe girişiminin aydınlatılmasında kilit isim olduğunu savunan Işık, "Darbeyi kimin yönettiğini biliyoruz. Akıncı'da yöneten isimler var. Bir tane tümgeneralle üç tane tuğamiral tuğgeneralin yönettiğini biliyoruz. Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'a diyorlar ki 'Ne işin vardı Akıncı Üssü'nde?' 'Merak ediyordum görmemiştim görmeye geldim diyor" diyerek dört generali işaret etti. 

Kulislerde bu isimlerin Tümgeneral Kubilay Selçuk, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tuğgeneral Hakan Evrim ve Tuğgeneral Ömer Faruk Harmancık olduğu konuşuluyor.

 

 

 

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Fikri IşıkMehmet DişliHakan EvrimKubilay SelçukÖmer Faruk HarmancıkAkın Öztürk

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