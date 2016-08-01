Darbe girişiminin ardından 15 günde medyada neler yaşandı?

Temmuz ayı ortasında yaşanan darbe teşebbüsü ve sonrasında ilan edilen OHAL ile darbe soruşturması, basına yönelik ihlalleri arttırdı. Temmuz ayında 81 gazeteci gözaltına alınırken bunların 76'sı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşandı. Temmuz ayında 32 gazetecinin daha tutuklanması ile hapishanede bulunan gazeteci sayısı 64 oldu.

OHAL ilanı sonrası yayımlanan bir kararname ile 3 haber ajansı, 16 televizyon kanalı, 23 radyo kanalı, 45 gazete, 15 dergi ve 29 yayınevi ve bir dağıtım kanalı kapatıldı. Kapatılan kurumların mal ve gelirlerine el konuldu.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 330 basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

19 sendika Gülen cemaati ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatıldı. TRT çalışanı ve KESK'e bağlı Haber-Sen kurucularından Mehmet Demir, Gülen cemaati ile ilişkili olduğu gerekçesiyle açığa alındı. Haber-Sen, kararın sendikal çalışmaya yönelik olduğunu açıkladı. Tepkilerin ardından Demir hakkındaki karar geri alındı.

Wikileaks tarafından Türkiye ile belgelerin açıklanacağının duyurulmasının ardından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Wikileaks'e erişimi engelledi.

DİSK Basın-İş tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne 16 günde medyada yaşanan hak ihlalleri şöyle sıralandı:

15 Temmuz

-Darbeci bir grup asker TRT ve CNNTürk binalarına baskın düzenledi. TRT spikeri Tijen Karaş'a zorla hazırladıkları bildiriyi okuttular.

16 Temmuz

-ABC Gazetesi, Karşı gazete, Medyascope, Gazeteport ve Rotahaber, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) kararıyla erişime engellendi.

-AKP'ye yakın sosyal medya hesaplarından darbe girişimi sonrası gözaltına alınacak gazetecilerin isimleri yayınlanmaya başladı.

-Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Medyascope TV'nin web sitesini engelledi.

-Azadiya Welat gazetesinden Mustafa Göktaş, savcılık ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

17 Temmuz

-TÜRKSAT, "ilgili emir gereğine" uyarak Can Erzincan televizyon kanalının yayınını kesti. Kanal, artık Hotbird uydusunda yayınını sürdürecek.

-Haberdar, Gazeteport, ABC Gazetesi, Aktifhaber, Postmedya, SHaber, Medyascope, Rotahaber, Ö. Düşünce, Meydan, Y. Bakış ve Karşı isimli internet sitelerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından erişim yasağı getirildi. Medyascope sitesi, ilerleyen saatlerde erişim yasağının kaldırıldığını açıkladı.

18 Temmuz

-İstanbul'da yayınlanan yerel Gazetem İstanbul'un bürosu kendini AK Gençlik olarak tanıtan kalabalık bir grup tarafından basıldı. Saldırganlar bürodaki eşyaları tahrip etti.

19 Temmuz

-Darbe gecesi yıldırım baskı yapan Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercüment Erkul'dan izinsiz baskı yaptırdığı gerekçesiyle basım maliyeti talep edildi. Ödemeyi reddetmesi sonrası işten çıkartıldı.

-Rusya kanalı REN TV darbe ile ilgili haber yapmak üzere İstanbul'a gelen muhabiri Valentin Trushi ile iletişiminin kesildiğini duyurdu. TV yönetimi, Trushi'nin gözaltında olduğunu iddia etti. Ekipte yer alan kameraman Mihail Fomichev'in anlattıklarına göre kendinin ülkeye girişine izin verilmedi ve bir sonraki uçakla geri gönderildi.

-Bir süre önce kayyum atanan Cihan Haber Ajansı'ndan eski dönemden kalma 60 çalışanın işine son verildi.

-Yarına Bakış gazetesi basılı yayıncılığa son verdiğini, elektronik ortamda yayına devam edeceğini açıkladı.

-Şanlıurfa Com adlı internet sitesinin sahibi Muhammed Taşçılar ve yayın yönetmeni Mehmet Dener darbe kapsamında gözaltına alındı.

-ANF muhabiri Sedat Sur, Nusaybin'de gözaltına alındı.

-Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), darbe girişiminin ardından basın kartlarını incelemeye aldığını duyurdu. Bu kapsamda, Meydan Gazetesi'nden 14, Samanyolu TV'den 2, Irmak TV'den 3, Can Erzincan TV'den 8, Radyo Mehtap'tan 1, Samanyolu Haber Tv'den 2, Taraf Gazetesi ve Nokta Dergisi'nden 4 olmak üzere toplam 34 kişinin basın kartını iptal etti.

20 Temmuz

-Mizah dergisi Leman'ın darbe özel sayısının dağıtımı matbaada polis tarafından engellendi.

-Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Wikileaks'e erişimi engelledi.

-Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Gülizar Baki gözaltına alındı.

-Özgür Düşünce gazetesi basılı yayıncılığa son verdiğini, elektronik ortamda yayına devam edeceğini açıkladı.

-Bakanlar kurulu toplantısı sonrası 60 gün süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

-T24 sitesinin yöneticileri, Turgay Güler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

21 Temmuz

-Gazeteci Orhan Kemal Cengiz ve eşi gazeteci Sibel Hürtaş, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sibel Hürtaş kısa süre sonra serbest bırakıldı.

-RTÜK'te çalışan 29 personel açığa alındı

22 Temmuz

-JINHA muhabiri Zehra Doğan, Mardin'de gözaltına alındı.

-Nokta dergisi yönetimi basacak matbaa bulamadıkları için dergiyi kapattıklarını duyurdu.

23 Temmuz

-Mardin'de gözaltına alınan JİNHA editörü Zehra Doğan, gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle "örgüt propagandası" suçlamasıyla Nusaybin’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Hollandalı gazeteci Michel Spekkers, Hatay Antakya'da gözaltına alındı.

-Darbe teşebbüsü ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adana'da yapılan operasyonda yerel gazete sahibi olan Aytekin Gezici, Yüksel Evsen, Taner Talaş, Hakan Bülent Yardımcı ve Rıfat Söylemez gözaltına alındı.

-Cihan Haber Ajansı'nda muhabir olarak çalışırken kayyum atanmasından sonra işten çıkartılan Kenan Baş ile Özkan Mayda gözaltına alındı.

-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Erzurum Müdürlüğü’nde 4 kişi tutuklandı.

24 Temmuz

-Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ezgi Özer, Tunceli'de gözaltına alındı ve fotoğraf makinesine el konuldu. Özer, emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

-Hukukçu, yazar Orhan Kemal Cengiz adli kontrolle serbest bırakıldı.

-Darbe girişimi sonrası Adana'da başlatılan "FETÖ / PDY" soruşturması kapsamında gazeteci Ali Pekmezci gözaltına alındı.

-Haberdar sitesinin haber müdürü Ahmet Memiş ile editörleri Erkam Büyük ve Emre Koçali gözaltına alındı.

25 Temmuz

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında gözaltı emri çıkardı. 5 gazeteci gözaltına alındı.

-Prof. Dr. Nurşen Mazıcı; Habertürk'te katıldığı Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programında Erdoğan'ı eleştirince programda bulunan AKP'liler tarafından tehdit edildi. Tehdide rağmen sözlerini tamamlamaya çalışan Mazıcı yayından alındı. Marmara Üniversitesi yönetimi gece yarısı açıklamasıyla Mazıcı hakkında soruşturma başlattıığını duyurdu.

-Azadiya Welat gazetesi editörü Zeynel Abidin Bulut, hakkında açılan bir dabanın onanması sonucu tutuklandı.

26 Temmuz

-Hakkında yakalama kararı çıkartılan gazeteci Nazlı ılıcak Bodrum'da, Hanım Büşra Erdal ise Manisa'da gözaltına alındı.

-Adana'da önceki gün gözaltına alınan 6 gazeteciden Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt tutuklandı. Yüksel Evsen ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

-DİHA Muhabirleri Selami Aslan ve Mehmet Sıddık Damar ile JİNHA muhabirleri Esra Aydın ve Ceylan Eraslan, Mardin'in Nusaybin ilçesi çarşı merkezinde haber takibi yaptıkları esnada gözaltına alındı.

27 Temmuz

-15 Temmuz darbe teşebbüsün ardından 3 haber ajansı, 16 televizyon kanalı, 23 radyo kanalı, 45 gazete, 15 dergi ve 29 yayınevi ve dağıtım kanalı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla birlikte kapatıldı. Kapatılan yayın organlarının arasında Cihan Haber Ajansı, Can Erzincan TV, çocuk kanalı Yumurcak TV ve Taraf gazetesi bulunuyor.

-Zaman gazetesinin eski yazar ve çalışanlarına yönelik operasyon doğrultusunda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis on kişiyi gözaltına aldı

-Bodrum’da yayın yapan Kent TV’nin sahibi Oğuz Poyraz gözaltına alındı

-DİHA'ya ait internet sitesi için 44. kez erişim engelleme kararı verildi

-Hakkında yakalama kararı çıkartılan gazeteci Bülent Mumay sabah adliyeye giderek ifade vereceğini açıklamasına rağmen gece gözaltına alındı

-Bir ay içerisinde Özgür Gündem’in web sayfasına ikinci erişim engelleme kararı verildi.

29 Temmuz

-Gazeteci Ali Barış Kurt hakkında,"Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla Ankara 2. ACM tarafından dava açıldı

-Mahkemeye sevk edilen gazeteciler Nazlı Ilıcak, Bayram Kaya, Haşim Söylemez, Seyit Kılıç, Emre Soncan, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Habip Güler, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin, Erkan Acar, Ali Akkuş, Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Azmi Kalyoncu ve Hüseyin Aydın tutuklandı. Meslektaşları Bülent Mumay, Hilmi Yavuz, Mehmet Gündem, Arda Akın ve Yakup Sağlam serbest bırakıldı.

-Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 330 basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

30 Temmuz

Gazeteciler Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural ve Lalezer Sarıibrahimoğlu nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.