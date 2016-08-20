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Darbe girişimini araştıracak komisyon üyeleri belirlendi

Komisyonda AKP'den 9 milletvekili yer alacak

20 Ağustos 2016 10:24

TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve faaliyetlerini araştırması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi.

Komisyon üyeleri şöyle:

AKP

AKP Burdur milletvekili Reşat Petek, Erzincan milletvekili Serkan Bayram, Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay, İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul milletvekili Belma Satır, İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Karabükmilletvekili Burhanettin Uysal, Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, Bursamilletvekili Zekeriya Birkan;

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Zeynel Emre, İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekili Aytun Çıray;

HDP

Halkların Demokratik Partisi Mardin milletvekili Mithat Sancar;

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan.

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