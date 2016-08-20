Darbe girişimini araştıracak komisyon üyeleri belirlendi

TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve faaliyetlerini araştırması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi.
Komisyon üyeleri şöyle:
AKP
AKP Burdur milletvekili Reşat Petek, Erzincan milletvekili Serkan Bayram, Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay, İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul milletvekili Belma Satır, İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Karabükmilletvekili Burhanettin Uysal, Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, Bursamilletvekili Zekeriya Birkan;
CHP
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Zeynel Emre, İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekili Aytun Çıray;
HDP
Halkların Demokratik Partisi Mardin milletvekili Mithat Sancar;
MHP
Milliyetçi Hareket Partisi Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan.