Darbe girişimine karışan askerlerin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan teslim alınma görüntüleri dava dosyasında

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, polis özel harekât tarafından teslim alınan cuntacıların fotoğrafları da yer aldı.

Bilirkişi raporuna göre, Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemler, 15 Temmuz 2016 saat 21.00 sıralarında başladı.



Harekât merkezi ve nöbetçi heyettekilerin rehin alınmaları üzerine darbecilere müdahale etme kararı alındı ve polis özel harekat ile jandarma timleri hazırlandı.



Darbe girişiminin içine çekildiklerini anlayan zırhlı muhabere araçları (ZMA) kullanan personelin ikna edilmesi sonucu nizamiye girişindeki çelik mantar bariyerler imha edildi.

Zırhlı araçlarla 16 Temmuz saat 06.10'da karargâha giren emniyet güçleri, darbecilere yönelik operasyon başlattı.



Müdahale sırasında garaj bölgesinde rehin tutulan yaklaşık 200 civarındaki erbaş, er ve rütbeli personele ulaşıldı.

Rehinelerin arasına darbecilerin de karışması üzerine ihtiyaten bütün personel polis gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.



Polis özel harekatın cuntacıları teslim alma anları karargahın güvenlik kameralarına yansıdı.