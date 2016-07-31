Darbe girişiminde yaralanan bir özel harekat polisi şehit oldu

Darbe girişimi sırasında savaş uçakları ile bombalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı binasında ağır yaralanan 48 yaşındaki Başkomiser Bülent Yurtseven, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli başkomiser Bülent Yurtseven, 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının bombalaması sonucunda 47 özel harekatçı polisin şehit düştüğü yerde vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ve yanıklar sebebiyle ağır yaralandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yanık ünitesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Başkomiser Yurtseven, bugün 13.30 sıralarında şehit oldu.

Iğdır nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası Yurtseven'in, 25 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

Bakan Ala ziyaret etmişti

Darbe girişiminin ardından 19 Temmuz Salı günü, İçişleri Bakanı Efkan Ala Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin'e giderek, yaralı polis memurlarını ziyaret etmişti. Ala, Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda yaralanan Başkomiser Bülent Yurtseven ve Polis Memuru Arif Karagöz ile TBMM’ye yapılan saldırıda yaralanan Polis Memuru Metehan Demir’i tedavi gördükleri odalarda ziyaret ederek durumlarına ilişkin doktorlarından bilgi almıştı.