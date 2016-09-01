Darbe girişiminde kullanılan tanklar Suriye'de

Fırat Kalkanı harekâtında Cerablus bölgesinde kontrolün sağlanmasının ardından dikkatler Menbiç’in batısındaki El Bab’a çevrildi. Harekâtın yeni bir zeminde devam edeceği bu safhada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyona katılan tank birliklerine de takviye yapılıyor. 15 Temmuz’da TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde İstanbul ve Ankara’da kullanılan modern tanklar, harekât bölgesine sevk edilmeye başlandı.

Fırat Kalkanı harekâtı, IŞİD unsurlarının Cerablus’tan çıkarılması ve sınır güvenliğinin sağlanması hedefiyle başlatılmıştı. TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetleri, Cerablus çevresindeki IŞİD'lileri büyük ölçüde temizledi. Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; IŞİD’in Kilis’e önceki gün yeniden roket atmaya başlaması ise El Bab ve kuzeyindeki bölgeyi öncelikli hale getirdi. El Bab, Türkiye’den IŞİD’in Suriye’deki başkenti durumunda olan Rakka’ya giden yol üzerinde elinde kalan en önemli yerleşim merkezi olma özelliğine sahip bulunuyor. Buranın ele geçirilmesi halinde IŞİD’in Türkiye sınırından tamamen uzaklaştırılması mümkün hale gelebilecek.

3 tank hedef oldu

El Bab bölgesinde mücadelenin başlamasıyla birlikte ÖSO’nun hâkimiyet kurduğu bölgeleri korumakta ve kontrol altında tutmakta yetersiz kalabileceği ve TSK’nın operasyonel gücüne ihtiyaç duyulacağı değerlendiriliyor. Bu kapsamda TSK öncelikli olarak bölgeye tank takviyesi yapıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü’ne çıkan ve Ankara caddelerinde otomobilleri ezerek ilerleyen tanklar, Leopard 2A4 ve M-60 Sabra tipi modern tanklardı. 24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı harekâtına ise hudut birliklerinde uzun süredir görev yapan klasik M-60 tankları ile başlandı. Muharebe alanındaki ÖSO unsurlarının, IŞİD ve PYD’nin tanklara yönelik olası saldırılarını engelleyebileceği öngörülmüştü. Ancak bu beklenti hayata geçirilemeyince 3 tank füzeli saldırıya hedef oldu. IŞİD ve PYD, Türk tanklarını Cornet füzeleriyle vurdu. Yüklü olduğu mühimmat alev alan tanklarda yangın çıktı. Uzman Çavuş Ercan Çelik şehit olurken, 3 saldırıda 6 asker yaralandı.

Baskın için kullanılan klasik M-60'lar

Leopard 2A4 tipi 14 modern tank hudut bölgesine sevk edildi. Bu tanklar üreticisi Almanya’nın koyduğu “PKK ile mücadelede kullanamazsınız” şartı nedeniyle uzun yıllardır Trakya’daki birliklerde görevlendirilmişti. Leopard 2A4 ve M-60 Sabra tipi modern tanklar, hem zırh koruması hem sürati hem de vurucu gücüyle eski tip M-60’lara karşı fark yaratıyor. Modern tanklara sahip olan TSK’nın Fırat Kalkanı harekâtına eski tip M-60 tanklarla başlama gerekçesini ise strateji uzmanları şöyle özetliyor: “Bu tanklar uzun süredir hudut hattında hazır tutuluyordu. Diğer tanklar bölgeye sevk edilse harekâtın başlayacağı anlaşılırdı. TSK baskın tipi harekât gerçekleştirmek için M-60’larla yola çıkmış olmalı.”

Her açıdan üstün

Saldırıya uğrayan eski tip M-60 tanklarında, Leopard 2A4 ve M-60 Sabra tanklarının sahip olduğu ilave zırh koruması bulunmuyor. Cornet füzeleri 100 santimetre kalınlığa kadar zırh delebiliyor. “Klasik M-60” tanklarının zırh kalınlığı ise 25-37 santimetre. Modern tanklarda mühimmat birbirinden ayrı bölümler halinde depolanırken, bu imkânı olmayan “klasik M-60” tanklarında yüklü mühimmatın tamamı kısa sürede infilak edebiliyor. Modern tanklardaki yangın bastırıcı sistemin de bulunmaması nedeniyle, Cerablus’taki M-60 tankları kısa süre içerisinde alev topuna dönüştü. Nisan ayında Kuzey Irak’ta Başika Kampı bölgesinde saldırıya uğrayan M-60 Sabra tipi modern tank ise güçlü zırh sistemi sayesinde görevine devam edebilmişti.

Darbeciler asfalt yol yüzünden tercih etti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü’nde Leopard 2A4, Ankara caddelerinde M-60 Sabra tipi modern tanklar görev almıştı. Darbe girişimcilerinin “asfalt zeminde yolda kalmamak” için modern tankları tercih ettiği belirtiliyor. Zira Leopard 2A4 ve M-60 Sabra tanklarının süspansiyon sistemleri yenilendi. Bu sayede asfalt üzerinde yüksek hızla yol alabiliyorlar. Eski tip M-60 tankları ise 28 Şubat’ta Sincan’da sahneye çıkmış, pek çoğu asfalt zeminde ilerleyemeyince arızalanarak yolda kalmıştı.