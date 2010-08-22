-DARBE GİRİŞİMİ BEYAZPERDEYE AKTARILIYOR MADRİD (A.A) - 22.08.2010 - İspanya'nın demokrasiye geçisinde çok önemli bir rol oynayan, 23 Şubat 1981'deki darbe girişimi sinemaya aktarılıyor. Yarbay Antonio Tejero'nun önderliğindeki bir grup İspanyol askerinin, 23 Şubat 1981'de İspanyol meclisini basarak yönetime el koyma çabası sadece bir gece sürmüş, Kral Juan Carlos'un girişimiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İspanya'nın demokrasiye geçişinde önemli bir yer tutan bu darbe girişimi, yaklaşık 30 yıl aradan sonra sinemada ele alınacak. "23-F" (23-Şubat) verilen filmin yönetmenliğini Juan Maria de la Pena'nın üstleneceği, Yarbay Tejero'yu Paco Tous, Kral Juan Carlos'u da Fernando Cayo'nun canlandıracağı ve filmin bütçesinin yaklaşık 4,5 milyon avro olacağı açıklandı. İspanyol meclisinin film seti olarak kullanılmasına izin verileceği belirtildi. İspanyol meclisinin, çekimler için meclis binasının kullanılmasına başta izin vermediği, ancak yapılan görüşmeler ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle, talep edildiği gibi 3 hafta olmasa da iki günlüğüne çekim yapılmasına onay verdiği kaydedildi. 23 Şubat'taki darbe girişimi, dizi olarak bu yıl bir İspanyol özel televizyonunda yayımlamış ve büyük ilgi toplamıştı. "23-F"nin, darbe girişiminin 30. yılı olan Şubat 2011'de vizyona girmesi bekleniyor.