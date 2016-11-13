Darbe girişimi soruşturması: 291 asker daha uzaklaştırıldı

291 asker hakkında daha Fethullah Gülen yapılanmasının üyesi olmak şüphesiyle ordudan uzaklaştırma kararı alındı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan görevden uzaklaştırma kararı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 168 subayla 123 astsubaya ilişkin alındı.

Bakanlık ayrıca yaptığı açıklamayla 15 subay ve 4 astsubayın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini duyurdu.

19 askerin hangi kuvvet komutanlığından ihraç edildiği açıklanmadı.

Reuters haber ajansı konu ile ilgili derlediği haberde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 110 bine yakın, hakim, savcı, öğretmen, polis ve sivil görevlinin görevden uzaklaştırıldığını abonelerine duyurdu.

Yapılan haberde, temmuz ayından bu yana 130 medya kuruluşunun kapatıldığı bilgisi de yer aldı.