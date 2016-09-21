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Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerden üçünün sığınma talebi reddedildi"

Askerler, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ileri sürdü

21 Eylül 2016 16:28

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan askerlerden üçünün siyasi sığınma talebi reddedildi.

8 asker Dedeağaç'ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'ülkeye kaçak yollardan girmekten' suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ve sığınma talebinde bulunan askerlerin bu talepleri sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulmalarına karar verilmişti. Üç askerin Türkiye'ye iade sürecinin de başladığı ileri sürüldü.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin ifadeleri ortaya çıktı. Askerler, emir komuta zinciri altında hareket ettiklerini ve darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ileri sürdü.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler İngiliz Times gazetesine yaptıkları açıklamada, "emirle gönderildikleri görev sırasında darbe girişiminden haberlerinin olmadığını" belirtti. Sekiz asker Dedeağaç'ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'ülkeye kaçak yollardan girmekten' suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ve sığınma talebinde bulunan askerlerin bu talepleri sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulmalarına karar verilmişti.

Türkiye ise askerler için iade talebinde bulunmuştu.

 

"Laik ve kemalistiz"

 

BBC Türkçe'nin haberine göre; Times, 'Türkiye'de bulunan aile üyelerine misilleme yapılacağı korkusuyla adını söylemediğini belirttiği' bir askerin gazeteye, "Biz suçlu değiliz. Suçlu gibi muamele görmemeliyiz" dediğini aktardı.

Bu asker gazeteye ayrıca, "Bizi neyin beklediğini biliyoruz. Türkiye'de ne olduğunu biliyoruz. İşkence göreceğiz" dedi.

Times askerlerin kendilerini, 'ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistler' olarak tanımladıklarını ve 'tanınan günah keçilerine dönmekten korktuklarını' belirttiklerini yazdı.

 

İnternetten gördük

 

Yine adını açıklamayan bir başka askerse darbe girişimiyle ilgili gazeteye şunları söyledi:

"İstanbul'da bir yere uçmamız ve bazı yaralı askerleri toplamaya yardım etmemiz emredildi. Ancak buraya vardığımızda polis tarafından yoğun ateş altına alındık.

"Ormanlık alandaki güvenli bir yere ininceye kadar ne olduğunu bilmiyorduk ve haberleri kontrol etmek için bir iPad çıkarttık. Ne olduğunu anladığımızda kaçışımız bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti."

Times, askerlerin iltica başvurularıyla ilgili davaların gelecek hafta görülmesinin beklendiğini yazıyor.

Gazete, "Yunanistan'ın başlangıçta askerlerin hızlı bir şekilde iadesi konusunda hevesli olduğu ancak Türkiye'deki, askerler ve memurlara yönelik tasfiyelerin ardından bu hevesin azaldığı" yorumunu yapıyor.

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