Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Darbe girişimi konusunda yazılmayan tek bir şey kaldı; Meclis Araştırma Komisyonu’nun darbe raporu. Nedense Meclis’in darbe raporu bir türlü çıkmıyor" dedi. "Ocak ayının ilk haftası görev süreleri dolmuştu, mayıs ayının ortasına geldik hâlâ rapor yazacaklar" ifadesini kullanan Tezkan, "Ellerini kim tutuyor acaba, kripto FETÖ’cüler mi?" diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın "Meclis, darbeyi bir türlü yazamadı" başlığıyla yayımlanan (12 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fethullah kalkışmasıyla ilgili onlarca iddianame yayınlandı..

Bitti mi derseniz..

Mahrem imamlara yeni ulaşıldığına göre..

Gözaltılar, tutuklamalar sürdüğüne göre..

Her gün yeni bir operasyona tanık olduğumuza göre..

Arkası gelecek demektir..

***

Örgütün yaptığı en büyük eylem; darbe girişimiydi..

En büyük diyorum çünkü başka eylemleri de var.. Kurdukları tezgâhlar, kumpaslar var..

Orduyu çökertme girişimleri, Deniz Kuvvetleri’nden intikam alma operasyonları var..

Var oğlu var..

***

Ama ön önemlisi 15 Temmuz ayaklanmasıydı.. Benim yorumum başından beri şu; iç savaş çıkararak devleti ele geçirmeye yeltendiler..

İşte bu konuda onlarca iddianame yazıldı..

Akıncı üssü iddianamesi..

Birinci Ordu iddianamesi..

Malatya İkinci Ordu iddianamesi..

Genelkurmay’ı ele geçirme iddianamesi..

Boğaz Köprüsü’nde yolu kesenlerin iddianamesi..

TRT’yi ele geçirme iddianamesi..

CNNTürk’ü susturma iddianamesi..

İletişimi kesmek için vericileri kapatma girişimi iddianamesi..

İstanbul Belediye Sarayı’nın basılması iddianamesi..

AKP İstanbul il binasına saldırı iddianamesi..

Meclis’i bombalama iddianamesi..

Havaalanını basma iddianamesi..

Cumhurbaşkanı’na suikast iddianamesi..

***

Daha vardır belki, aklıma gelen bunlar.. 15 Temmuz gecesi olan bitenle ilgili her şey yazıldı..

Her iddia oraya atıldı..

Kim, o gece ne yapmış, ortaya döküldü..

Düşünün, Reyhanlı saldırısının altından bile FETÖ’cüler çıktı..

***

Darbe girişimi konusunda yazılmayan tek bir şey kaldı..

Meclis Araştırma Komisyonu’nun darbe raporu..

Nedense Meclis’in darbe raporu bir türlü çıkmıyor..

Ocak ayının ilk haftası görev süreleri dolmuştu, mayıs ayının ortasına geldik hâlâ rapor yazacaklar!.

***

Ellerini kim tutuyor acaba!..

Kripto FETÖ’cüler mi?