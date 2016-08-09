Darbe girişimi hava trafiğini vurdu



Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Türkiye'de temmuz ayında havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı yüzde 16,1 düşüşle 17,028 milyon oldu. İlk 7 aylık dönemdeki yolcu sayısı ise yüzde 2,9 azalışla 97 milyon 600 bine geriledi.

Kurumun verilerine göre temmuz ayında İstanbul Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1'e yakın düşüşle 34,4 milyon olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ise darbe girişiminden olumsuz etkilenmediği, aksine temmuz ayında yolcu sayısını yüzde 9 artırdığı görüldü.

Turizm merkezlerinde düşüş daha fazla

Havalimanı istatistiklerine göre Türkiye'nin önde gelen turizm noktaları ise darbe girişiminin olumsuz etkilerini daha çok hissetti.

Temmuzda İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat yolcu sayısı yüzde 19 geriledi. Antalya Havalimanı'nın dış hat yolcu sayısındaki daralma yüzde 48 olurken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda yüzde 38 oldu.

Verilere göre Muğla Dalaman Havalimanı'nda temmuzda dış hat yolcu sayısı yüzde 43 düşüşle 921 bin 129'a geriledi, Milas-Bodrum Havalimanı'nda dış hat yolcu sayısındaki gerileme ise yüzde 41 olarak kaydedildi.

Terör ve darbe girişimi etkiledi

Havacılık uzmanı Uğur Cebeci, terör saldırıları ve darbe girişimi dolayısıyla hava trafiğinin gerilediğine işaret ederken havacılık sektörü analisti Efe Kalkandelen de söz konusu daralmanın temel olarak 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hem dış hat hem de iç hatlarda yaşanan düşüş dolayısıyla gerçekleştiğini belirtti.

Ancak sektörü yakından izleyen uzmanlar darbe girişiminin hava trafiğinde kalıcı etkilerinin olmasını beklemiyor.

Uğur Cebeci, 15 Temmuz sonrasında havacılıkta görülen düşüşün etkisinin uzun sürmeyeceğine, iki ay içerisinde toparlanmanın gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Cebeci, “Yaz sezonunun bitmesi ile durgun sezon başlıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de havacılığa ilişkin rakamlar geçen sene görülen seviyelere yaklaşacaktır. İstanbul Atatürk Havalimanı, alışveriş ve konaklama hizmetleri dolayısıyla oldukça eğlenceli bir havalimanı. ABD ve Avrupa'ya transit geçişlerde yolcular hala İstanbul'u kullanmaya devam ediyor” diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da darbe girişiminin olumsuz etkilerinin kalıcı hasar yaratmayacağı görüşünde. Batı ülkelerinde Türkiye ile ilgili olumsuz bir kamuoyu bulunduğunu söyleyen Ayık, bu algının dağılmasıyla, profesyonel düzeyde Türkiye'ye yeniden ilginin başlayacağını söyledi.