Darbe girişimi gecesi başkent sokaklarına çıkan tank ve zırhlı araçlarla ilgili dava başladı

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişimi sırasında, Ankara\'nın farklı noktalarına giden tank ve zırhlı araçların çıktığı 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki eylemlere ilişkin 216\'sı tutuklu, 268 kişinin yargılanmasına başlandı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Ankara sokaklarına çıkan tank ve zırhlı araç personelinin yargılandığı davada şüpheliler, çok sayıda siville polisi şehit etmekle suçlanıyor.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada 216\'sı tutuklu 268 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Duruşmada, kimlik tespitinin ardından iddianamenin özeti okundu. İddianame özetinin okunmasından sonra sanıkların savunmalarına geçildi.



İDDİANAMEDEN

İddianamede, Ankara\'nın Mamak İlçesi\'nde bulunan 28. Mekanize Piyade Tugayı\'na ve 4. Kolordu Komutanlığı\'na 15 Temmuz 2016 öncesi yapılan darbe planlamasına uygun olarak 28. Mekanize Tugay Komutanlığı\'na sözde atanan firari general Ali Kalyoncu\'yla 4. Kolordu Komutanlığı\'na sözde atanan Osman Ünlü\'nün gelerek, darbeciler adına tugay ve kolordunun emir komutasını cebren ele aldığı belirtildi. Olay günü toplam 16 tankın kışladan darbe için çıkarıldığı belirtilen iddianamede, olaylarda 16 kişinin şehit edildiği ve 300 kişinin müşteki olarak yer aldığı belirtildi.

Şüphelilerin çoğunluğunun Ankara\'da konuşlu 4. Kolordu Komutanlığı ve bünyesinde oluşturulan komutanlıklarda görev yaparak, başkentin çeşitli noktalarını kontrol altına alma, birçok noktada yolu trafiğe kapatma ve bu şekilde darbeye karşı geliştirilecek tepki ve direniş çabalarını önleme görevini üstlendiği belirtildi. İddianamede, \'Yurtta Sulh Konseyi\' tarafından atanan sözde yeni 4. Kolordu Komutanı Osman Ünlü ve sözde yeni 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı firari şüpheli Ali Kalyoncu ile oradaki diğer darbecilere destek olma görevinin verildiği anlatıldı.

İddianamede çok sayıda siville polisi şehit ettiği belirtilen şüpheliler, \'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs\', \'TBMM Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs\', \'Askeri Komutanlıkların Gaspı\', \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma\' ve \'Kasten öldürme\' suçlamalarıyla değişen yıllarda hapis cezasıyla yargılanıyor.