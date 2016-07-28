Akıncı Üssü'nde görüntülenen ilahiyatçı, yakalandıktan 21 dakika sonra serbest bırakılmış

Darbeci askerlerin ‘Hava Kuvvetleri imamı’ olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Adil Öksüz’ün yakalanıp adliyeye sevk edildikten sonra 21 dakikada salıverildiği ortaya çıktı.

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’nde bulunduğu belirlenen ve Gülen cemaatinin “Hava Kuvvetleri imamı” olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz, yakalanıp adliyeye sevk edildikten 21 dakika sonra serbest bırakıldı ve kayıplara karıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Öksüz’ün, darbe girişiminden önce iki kez ABD’ye gittiği, son olarak girişimden iki gün önce Türkiye’ye geldiği belirlendi. Adliyeden serbest kaldıktan sonra uçakla Ankara’dan İstanbul’a giden Öksüz, kayıplara karıştı.



Darbe girişiminden sonra başlatılan adli soruşturmalar çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan akademisyen Adil Öksüz’le ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

2 gün önce döndü

Güvenlik birimleri, Öksüz’ün haziran ve temmuzda iki kez ABD’ye gittiğini tespit etti. İlk olarak 20 Haziran’da ABD’ye giden Öksüz’ün, 25 Haziran’da dönüş yaptığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrası Gülen cemaatinin Hava Kuvvetleri’ndeki imamı olduğu iddia edilen Öksüz’ün, 11 Temmuz’da bir kez daha ABD’ye giderek darbe girişiminden iki gün önce 13 Temmuz’da yurda giriş yaptığı anlaşıldı. Öksüz’ün, 14 Temmuz’da İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, 15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde bulunduğu saptanırken, gözaltına alındıktan sonra 16 Temmuz sabahı adliyeden serbest kalan Öksüz’ün aynı gün Ankara’dan uçakla İstanbul’a geçtiği, buradan da Sakarya’ya gittiği belirlendi. Bu tespitlere karşın, hakkında yakalama kararı çıkarılan Öksüz, kayıplara karıştı. Öksüz’ün, Sakarya’da bulunabileceği dört eve baskın yapılmasına karşın yakalanamadı.

21 dakikada serbest kaldı

Darbe girişiminin karargâhları arasında olduğu belirtilen Akıncı Üssü çevresinde güvenlik önlemi alan jandarmaya yakalanan Öksüz, ilçe jandarma komutanlığında sorgulandı. 16 Temmuz sabahı üs yakınlarında gözaltına alınan Öksüz, hemen mahkemeye çıkarıldı.

Sabah 06.15 sıralarında Sincan Adliyesi’ne getirilen Öksüz, nöbetçi savcıya verdiği ifade sonrasında “adli kontrol” kararıyla serbest kaldı ve saat 06.36’da adliyeden ayrıldı. İşlemlerini tamamlayan Öksüz, elinde küçük valiziyle birlikte tek başına binadan ayrıldı, sırra kadem bastı.