Darbe girişimi gecesi 35 kat fazla tweet atıldı, Hulusi Akar 11 saat 48 dakika 'trend topic' oldu

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi hem Twitter’a rekor kırdırdı hem de sosyal ağların цnemini herkesin anlamasını sağladı. Twitter kullanıcılarının darbe girişimi ile ilgili paylaşımları, normal bir güne göre o gece yarısı 35 kat artarken, 4 saatte toplam 495 bin tweet atıldı. Bu sayede meydanlar daha hızlı doldu.

Türk halkının 15 Temmuz gecesi darbe girişimini engellemek iзin sokağa зıkmasındaki rollerden birini de Twitter ьstlendi. Sokaktan paylaşılan bilgiler, зekilen fotoğraflar ve videolar derken, 15 Temmuz gecesi kullanıcıların elinden Twitter dьşmedi. Durum bцyle olunca Twitter’ın kullanımına yцnelik bir rekorun haberi de geldi. Sosyal ağ araştırma şirketi Monitera’dan aldığımız verilere gцre darbe girişimi gecesi saat 00.00 ile 04.00 arasında atılan konuyla ilgili tweet sayısı 495 bin adede ulaştı. Bu da normal bir gьndeki paylaşım ortalamasıyla karşılaştırıldığında 35 katlık bir artışa işaret ediyor.

Dakikada 2 bin tweet

Söz konusu saatlerde darbe girişimi ile ilgili atılan tweetler dakikada 2 bin 62, saniyede ise 34.3 adede denk geliyor. Atılan tweetlerin yьzde 59’u erkekler, yьzde 41’ini ise kadınlar tarafından gцnderildi. Paylaşımlarda ise en зok kullanılan cihazlar ise akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar oldu. İstanbul’daki boğaz kцprьlerinin darbe girişimcileri tarafından kapatılmasıyla başlayan saat 22.00 ile 24.00 arasında ise konuyla ilgili gцnderilen tweet sayısı 71 bin 938 olarak aзıklandı.

11 saatlik rekor

Atılan tweetlerle ‘trend’ başlıklar da (trend topic) şekilendi. Paylaşılan bilgilere gцre 15 Temmuz 21.00 ile 16 Temmuz 07.00 arasında en fazla listede kalan başlık ‘Hulusi Akar’ oldu. 11 saat 48 dakika boyunca listede kalan ‘Hulusi Akar’ı 8 saat 10 dakika ile ‘#NoCoupInTurkey’ başlığı izledi. ‘#DarbeyeHayır’ 7 saat 50 dakika, ‘F-16’ 5 saat 50 dakika, ‘Erol Olзok’ 5 saat 30 dakika ve ‘Sela’ başlığı ise 5 saat 30 dakika boyunca Twitter’ın ana sayfasında yer aldı. En зok kullanılan hashtagler ise ‘#NoCoupInTurkey’, ‘#DarbeyeHayır’, ‘#sokaktayız’, ‘#DarbecilerİcinİdamGeriGelsin’, ‘#15Temmuz’ oldu.

Sosyal medya bu kez engellendi

Araştırmayı gerзekleştiren Monitera’nın Kurucu Ortağı Metin Kahraman, tьm bu verilerin sosyal medyanın iletişim ve цrgьtlenme konularında ne kadar цnemli bir konuma sahip olduğunu gцsterdiğini ifade etti. Kahraman, “Medyadan haber alamadığımız anlarda sosyal medya devreye girerek, bцlgesel olarak son durumu fotoğraf video цğeleriyle gцrebilmemizi olayın gerзek yьzьnь ve ciddiyetini anlamamızı sağladı. Meydanlar bu sayede daha hızlı doldu. Sosyal medya diğer ьlkelerde gцrdьğьmьz darbeleri filizlendirirken, ilk defa bir darbe girişiminin engellenmesinde rol oynayarak tarihte цnemli bir yer edindi” diye konuştu.