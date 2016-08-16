Darbe girişimi Erdoğan'ın Barolar Birliği ile 'adli yıl kavgasını' da bitirdi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyetle birlikte bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış töreniyle ilgili olarak, "Türkiye bir Yenikapı mitingi mutluluğunu yaşadıktan sonra, artık alternatif adli yıl açılışları olmasın diye düşündük, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sunduk. 16’sının Türkiye’si 14’ü gibi olmaz diye düşündük. Yargıtay’la ortak düzenleyeceğiz, adli yıl açılışını. Sembolik ama çok değerli bir adım olacak. Bu Eylül’de ümit ediyoruz, yeniden beraberiz" dedi. 2014'te Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde Feyzioğlu'nun konuşmasına Erdoğan tepki göstermiş ve "Böyle edepsizlik olmaz ki" demişti.

Darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Feyzioğlu, Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak "FETÖ'nün en çok istediği suçlunun suçsuzdan ayrılmamasıdır" dedi. Beraberindeki heyet ile daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile özel olarak görüşen Feyzioğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Gülen hareketine karşı Kuvay-ı Milliye ruhuyla tek vücut olmamız gereklidir. Yenikapı mitinginin de gösterdiği, daha sonra iktidar ve muhalefet liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi, 16 Temmuz Türkiye'sinin Kuvay-ı Milliye ruhuyla yaklaşacak bir Türkiye olacağının işaretidir" ifadesini kullandı.

Feyzioğlu adli yıl açılış töreniyle ilgili olarak yaptığı açıklamada ise "Türkiye bir Yenikapı mitingi mutluluğunu yaşadıktan sonra, artık alternatif adli yıl açılışları olmasın diye düşündük, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sunduk. 16’sının Türkiye’si 14’ü gibi olmaz diye düşündük. Yargıtay’la ortak düzenleyeceğiz, adli yıl açılışını" dedi.

Metin Feyzioğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Gülen hareketine karşı Kuvay-ı Milliye ruhuyla tek vücut olmamız gereklidir. Yenikapı mitinginin de gösterdiği, daha sonra iktidar ve muhalefet liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi, 16 Temmuz Türkiye'sinin Kuvay-ı Milliye ruhuyla yaklaşacak bir Türkiye olacağının işaretidir. Bu ziyareti o kapsamda almanızı isterim.

"Safları bozmamamız lazım"

Bu geçmemiş tehlikeye karşı safları bozmamamız lazım. Safları bozmamamız lazım derken konuya akılla değil, duygusallıkla yaklaşanlar bazı gerçekleri göremiyor. Biz çıkış yolunun 79 milyonu adalet paydasında buluşturmak olduğunu yıllardır söylüyoruz. Çıkış yolunun liyakat ilkesini hayata geçirmenin olduğunu hep ifade ediyoruz. Diken battığı yerden çıkarılır. Diken yargı yoluyla batırılmıştır. Yargının ele geçirilmesiyle bütün kurumların ele geçirilmesi ivme kazanmıştır. Gelin, önce yargımızı bağımsız, tarafsız, güvenilir hale getirelim. Bu Türk milletinin ve devletinin beka meselesine dönüşmüştür. Şunu ifade edelim, suçlunun suçsuzdan ayrılmaması biliniz ki en çok FETÖ'nün istediği bir şeydir. Çünkü kendi kanlı üyeleri 15'inde bu korkunç girişime kalkışanlar, suçsuzların yanında, onların itibarından itibar kazanmaya çalışacaklardır. Demek ki kurunun yanında yaşın yanması sadece o haksız yere yananların bireysel özgürlüklerinin zarar görmesi değil, bunun da ötesinde FETÖ'nün mağduriyet iddia etmesine ve uluslararası kamuoyunda meşruiyet kazanmasına sebebiyet verecektir.

"Tüm dünyada en ön safta anlatmaya talibiz"

Baroların burada bu görevi vardır ve engellenmemesi gerekir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’yla hemfikiriz. Yapılan soruşturma suçlunun suçsuzdan ayrılmasını sağlayacak, tüm dünyaya da Türkiye’nin işgale karşı meşru savunma hakkını hukuk devletinde olduğu gibi kullanıyor dedirtecektir. Biz bunu tüm dünyada en ön safta anlatmaya talibiz.

"Artık alternatif adli yıl açılışları olmasın"

Güzel, müjdeli haberi sizinle paylaşmaya iznim var. Şimdi Türkiye bir Yenikapı mitingi mutluluğunu yaşadıktan sonra, artık alternatif adli yıl açılışları olmasın diye düşündük, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sunduk. 16’sının Türkiye’si 14’ü gibi olmaz diye düşündük. Yargıtay’la ortak düzenleyeceğiz, adli yıl açılışını. Sembolik ama çok değerli bir adım olacak. Bu Eylül’de ümit ediyoruz, yeniden beraberiz.