Darbe girişimi davasında 14 beraat, 1 tahliye

Kars'ta darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla ilk kez hâkim karşısına çıkan tutuklu eski Üsteğmen Kahraman Yaşayancan tahliye olurken, 14 tutuksuz sanık beraat etti.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, 9. Komando Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı 2. Komando Bölüğünde görevli tutuklu eski Üsteğmen Kahraman Yaşayancan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Kimlik tespiti sonrası savunma yapan Yaşayancan, hakkındaki suçlamaları reddederek Sarıkamış'a bombalı araçla saldırı olacağı ihbarını alıp kışlaya gittiğini söyledi. Kışlaya geldiğinde kamuflajlarını giyip silah ve teçhizatımı alarak bölüğüne operasyona çıkacak şekilde hazırlanmaları emrini verdiğini söyleyen Yaşayancan, Tabur Komutanı Yarbay Süleyman Türker'in emri ile çeşitli emniyet tedbirleri aldıklarını savundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, beraat talebinde bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların suç işleme kastı olmaması, suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraatına, Yaşayancan'ın tahliyesine karar verilmesini istedi.