Darbe devri bitti

T24 - Türkiye’de son olarak ‘Balyoz’ olarak isimlendirildiği iddia edilen darbe iddialarında adı öne çıkan eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, silahlı kuvvetlerin 12 Eylül darbesinde kullanıldığını belirterek “Biz dersimizi artık aldık. Bu devir bitmiştir” dedi.



Çetin Doğan BBC Türkçe’ye verdiği mülakatta, kargaşa çıkarmak için kanlı eylemlerin planlandığı ve darbe planlandığı belirtilen seminer sırasında Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi durumun darbe iddialarını boşa çıkardığını söyledi.

Emekli Org. Doğan, 2003’teki toplantıda ortaya konan ve jenerik bir plan olduğunu belirttiği seminerde gerçek isimlerin yer aldığı iddialarını da reddetti.





Doğan’ın mülakatından bazı bölümler şöyle:



“Amerika’nın, Irak’a müdahale hazırlıkları içinde olduğu, bu hazırlıklar içerisinde bizim kuvvetlerimizin bir kısmını olabilecek bazı gelişmelere karşı tedbir için güneye göndermek durumunda olduğumuz; İncirlik üssüne Amerikalıların kuvvet yığınağı yapmaya başladığı; iktidara ‘Ben değiştim.’ diyen bir partinin iktidara geldiği ve herkeste Avrupa Birliği umutlarının yeşerdiği bir ortamda darbe planı yapıldığı düşüncesi çok saçma.”



“Ben Amerika’da bulundum, NATO’da uzun süre çalıştım. Bütün orduların talimnamelerde, gerektiğinde sivil otoriteyi desteklemek için askeri güç kullanıldığı yazılıdır.”





“12 Eylül darbesinde kullanıldık”



“Belirli zamanlarda, özellikle 1980 ihtilalinden sonra silahlı kuvvetler kullanılmıştır ve maalesef çok yanlış şeyler yapılmıştır. O dönemde müdahale gerekir miydi gerekmez miydi konusu ayrı bir problem, çünkü günde 10-20 kişinin öldürüldüğü kanlı bir iç savaş görüntüsü var. Fakat, müdahaleden sonra yapılacak işlemler siyasete susamış ve hiçbir zaman normal yollarla iktidara gelemeyecek birçok kimseyi, o zamanki askeriyenin etrafına gelerek ve ihtilali sonrasındaki düzenlemeleri yaptılar. Biz alet olduk. Bu nedenle, ben “1980 senesinde yapılan ihtilalle biz dersimizi artık aldık, bu devir bitmiştir,’ diyorum.





“28 Şubat müdahalesinde yasal sınırlar içinde”



“28 Şubat müdahalesi hiçbir zaman yasal platformların dışına çıkmamıştır. Hiçbir zaman, ‘şu birlik, şurada şöyle yapacaktır’ gibi bir planı hiç kimse ortaya çıkaramamıştır. Öyle bir müdahale planı da söz konusu olmamıştır.”





“133 subayla yapılan toplantıda darbe planlanmaz”



“27 Mayıs’ta Harp Okulu talebesiydim. Hiçbir belgesi, kaydı veya plan söz konusu değildi. Sözle ifade edilmiş şeyler var. 71 müdahalesinde, üst seviyede, tamamen gizli kapaklı oldu, böyle bir seminer çalışması falan söz konusu değil. 80 ihtilali ise, hiçbir zaman seminerlerle hazırlanmadı. Ordu içerisinde hiç kimsenin değil, belirli bir grubun, gerektiği zaman bir müdahale yapılması için çalışma yapılmıştır ve yaygın olmamış, gizli tutulmuştur. 133 ya da 137 subay ve 29 generalin katıldığı bir toplantıda darbenin yapıldığını ya da planlandığını söylemek gülünç.”



