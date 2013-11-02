Şili'de öldürülen Allende'ci generalin kızı, Pinochet'ci generalin kızına karşı!

Şili'de General Pinochet'yi iktidara getiren askeri darbe ile hayatları tamemen değişen iki kadın, darbenin 40. yılına denk gelen başkanlık seçimlerinde birbirine rakip oldu. Solcu aday Bachelet'nin general babası darbe ardından işkence görüp, hapiste ölürken sağcı aday Mattei'nin Pinochet yanlısı general babası ise darbe ardından terfi edip Hava Kuvvetleri'nin başına geçti.

Bütün dünyada Augusto Pinochet acımasız bir diktatör olarak hatırlanıyor. Ancak Şili'de, Pinochet'yi iktidara getiren askeri darbenin 40. yıldönümünde, 1973-1990 arasında ülkeyi yöneten askeri rejim ve darbeden önceki sosyalist Salvador Allende hükümetine bakış açıları farklı ve hâlâ yoğun tartışmalara yolaçıyor. Çoğu Şilili Pinochet iktidarı sırasında insan hakları ihlalleri yaşandığını söylerken, generali bir kahraman olarak gören bir grup sağcı da var. Onlar, 11 Eylül 1973'te Allende'yi deviren darbeyle, ordunun Şili'yi bir iç savaşa sürüklenmekten ve 'Küba'ya dönüşmekten' kurtardığını söylüyor.

Konuya iki sayfa ayıran İngiliz Observer gazetesi, başkanlık yarışının "roman olsa gerçekçi olmamakla suçlanacak" bir simetri arz ettiğini belirtiyor.

Nedeni ise iki aday Evelyn Matthei ve Michelle Bachelet'nin Pinochet darbesiyle hayatlarının büyük ölçüde değişmesi. Babaları asker olan iki kadın aday çocukluk arkadaşı. Aynı askeri tesislerde büyüdüler ama darbe iki ailenin hayatını kökünden değiştirdi. Solcu aday Bachelet'nin babası darbe ardından işkence görüp, hapiste öldü. Sağcı aday Mattei'nin babası ise terfi edip Hava Kuvvetleri'nin başına geçti.

İki kadın 40 yıl sonra bile hâlâ birbirlerine karşı cephelerde. Güney Amerika'nın en dinamik ekonomilerinden biri olan Şili'de yürüttükleri şeçim kampanyasında özellijkle anayasa, kürtaj yasası, vergi ve eğitim konularında aralarında büyük farklar var.

Solcu aday Bachelet, iki generalin darbeden önce yakın meslektaş olduğunu, ancak birer kızları olmasından başka hiçbir ortak özellikleri bulunmadığını belirterek, ''Babam ve babası iyi arkadaştı ama birbirlerinden çok farklıydı. Babam konuşkan ve güler yüzlü bir adamdı. Ben de onun gibi biriyim ama Matthei daha Alman. Sessiz biri'' dedi.

Kamuoyu yoklamalarında dördüncü sırada görünen başkan adayının babası da darbe döneminde Marksist bir gerilla lideriydi.

Darbenin gölgesinde kalan seçimler

General Pinochet 2006'da öldüğünde cenazesine 60 bin kişi katılmıştı. Bazıları gözyaşları içindeydi. Generalin bronz büstlerini ve fotoğraflarını taşıyanlar da vardı. Dahası başkent Santiago'da hâlâ Pinochet'nin anısını yaşatan bir müze de var. Müzede üniformaları, çalışma masası, madalyaları ve Şili Ordusu'nun farklı birliklerine ait oyuncak askerlerden oluşan bir koleksiyon sergileniyor.

Observer darbenin 40. yıldönümündeki seçimin darbe tartışmalarının gölgesinde kaldığını, ancak adayların bu tartışmayı bir kenara itip dikkati siyasi programlarına çekmeye çalıştığını aktarıyor.