Dar gelirliye indirimli elektrik

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye'de yaklaşık 2-2,5 milyon dar gelirli meskene 'indirimli elektrik' verilmesine yönelik proje hazırlıyor.

ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, dar gelirli tüketicinin elektrik faturasında indirim yapılması ve bu tutarın devlet tarafından karşılanması için çalışma yaptıklarını anlattı.

Tüketicinin Desteklenmesi Çalışma Grubu olarak proje detaylarını kısa sürede bir kitapçıkta toplayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını bilgilendireceklerini, daha sonra sübvansiyonu sağlaması öngörülen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına öneri olarak sunacaklarını bildiren Yüksel, çıkış noktalarının Elektrik Piyasası Kanununun "tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi" başlıklı bölümü olduğunu belirtti.

Kanunun sözünü ettiği bölümünde, "Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife yapılabilir. Son kaynak tedarik yükümlülüğü kapsamında uygulanması öngörülen tarifeler tedarik lisansı sahiplerince ayrıca teklif edilir" ve "Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin yapılır. Sübvansiyonun tutarı ile usul ve esasları ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir" bentlerinin bulunduğunu anlatan Yüksel, buna göre elektrik maliyetinin yük oluşturduğu dar gelirli meskenlere yönelik sübvansiyonun Türkiye'de de uygulanabilir olduğuna dikkati çekti.

'Birçok ülkede var'

Dar gelirli vatandaşlara yönelik benzer uygulamanın modern bir çok ülkede bulunduğunu, İngiltere'de mağdur tüketicilere "Sıcak Ev" adlı kampanya ile indirim yapıldığını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"ELDER olarak Türkiye'de bu uygulamaya yönelik ön araştırmalarımıza göre, 10 milyon yeşil kart kullanıcısı yaklaşık 2-2,5 milyon hanede yaşıyor. Hedef kitlemizde bu meskenler bulunuyor. Bu meskenlerin aylık elektrik faturaları ortalama 50 lira. Bu meskenlere yapılacak indirimin maliyeti yıllık 1-1,5 milyar lira civarında. Bu tür bir uygulama, kaçak elektrik kullanımını azaltır. Çünkü elektrik faturası yük olunca kaçak kullanıma yönelim oluşuyor. Faturalardan 1,5 milyar liraya yakın tasarruf sağlanırsa, bu sübvansiyon kendini amorti edebiliyor."