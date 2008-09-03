Dar gelirliye emlak paketi İngiltere'yi karıştırdı

İngiltere’de hükümetin emlak sektörünü canlandırmak için hazırladığı ve kamuoyuna açıkladığı paket tartışmalara yol açtı. Aynı zamanda muhalefet ve basın OECD’nin İngiltere için kriz tahmininde bulunmasını da sert şekilde eleştirdi.



Başbakan Gordon Brown’ın talimatıyla hazırlanarak kamuoyuna açıklanan paketteki önlemler gereği, değeri 175 bin sterlinin altında olan evler için önümüzdeki bir yıl boyunca alım-satım vergisi alınmayacak. Halen değeri 125 bin sterlinin altındaki evler için yapılan uygulama sonucunda, ailelerin 1750 sterlin kar etmeleri öngörülüyor.



Hükümetin sadece bu değişiklik için bütçesine 600 milyon sterlinlik bir ek fon koymak durumunda kaldığı da belirtiliyor.



İngiliz hükümeti ayrıca ilk kez ev satın alacak olan ve peşinat ödemekte güçlük çeken yıllık geliri 60 bin sterlinin altındaki aileler için de bir tür ortaklık sistemi oluşturulacağını ve bu ailelere faizsiz kredi sağlanacağını açıkladı.



Ancak açıklanan ve Maliye Bakanı Alastair Darling tarafından ‘doğru adımlar’ olarak tanımlanan önlemler, muhalefet partilerinin sözcüleri tarafından yetersiz bulundu.



İktidara gelmeleri halinde değeri 250 bin sterline kadar olan evlerin alım-satım vergilerini tümüyle ortadan kaldıracaklarını vaat eden Muhafazakar parti sözcüleri, alınan önlemlerin artan yaşam maliyetiyle başa çıkmaktan aciz halk için bir şey ifade etmeyeceğini söyledi. Parti sözcüleri, planın sadece Başbakan Gordon Brown’ı biraz daha iktidarda tutmak için düşünülmüş kısa vadeli bir çözüm olacağını savundu.



Ekonomik çöküş beklentisi haberleri manşet oldu



İngiliz basınının manşetlerini ise ekonomik çöküş beklentilerine ilişkin haberler oluşturdu.



OECD’nin diğer G7 ülkeleri için ekonomik büyüme ve istikrara işaret ederken İngiltere için ekonomik kriz beklentisi dile getirdiği raporu manşetlerine çeken gazeteler, hükümeti ve konut planını da eleştirdi.



Gazeteler İngiltere’nin, hakkında kriz beklentileri oluşturulan tek büyük ekonomi durumunda bulunduğuna işaret ederken, bu durumda hazırlanan ya da hazırlanacak her türlü paketin başarısızlığa mahkum olacağına dikkati çekti.

