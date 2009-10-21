Dar gelirliye ayda 193 TL’ye konut

TOKİ, 6 ilde inşa ettiği daireleri açık satış yöntemiyle piyasaya sürme kararı aldı. Fiyatlar ise 35 bin TL ile 450 bin TL arasında değişiyor



Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İzmir, Denizli, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'deki bin 81 konutu açık satış yöntemiyle satışa çıkardı. Fiyatları 35 bin ile 450 bin TL arasında değişen konutlar için 120 ila 180 aya kadar vade uygulanacak. TOKİ'nin açık satış yönteminde kura ve ön şart aranmaksızın, başvuru önceliğine göre satış yapılıyor. İzmir'de 314, Manisa'da 241, Balıkesir'de 390, Denizli'de 68, Çanakkale'de 60 ve Aydın'da 8 konut alıcı bekliyor.



TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinatını yatırmaları ve gayrimenkul satış sözleşmesi imzalaması gerekiyor. TOKİ, peşinat bedelini borç bakiyesinden düştükten sonra, kalan tutarı 180 aya kadar taksitlendiriyor. Satışa çıkarılan bin 81 konutun 144'ü alt gelir grubuna hitap ediyor. Bu gruptaki evlerin aylık taksit ödemesi 193 TL'ye kadar düşüyor.



Kim başvurabilir?



Alt gelir grubu projelerine başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, projenin yapıldığı il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya o ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. TOKİ'den daha önce ev alanlar, kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı gayrimenkulü bulunanlar, aylık geliri bin 600 TL'nin üzerindekiler ve 30 yaşın altındakilerin başvuruları kabul edilmiyor. Alt gelir grubu dışındaki konutlara başvuracak kişiler için herhangi bir sınırlama bulunmuyor.



Yüzde 20 nakit gerisi taksit



Tüm illerdeki konutlar için konut seçimini yapan alıcılar, tercih ettikleri konutun satış bedelinin yüzde 20, 30 veya 40'ı oranındaki peşinat miktarını son başvuru tarihine kadar ilgili banka şubelerine yatırarak gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayacaklar. Borcun geri kalan yüzde 20 peşinat oranı için 96 ay, yüzde 30 peşinat oranı için 108 ay vade ve yüzde 15 indirim, yüzde 40 peşinat oranı için 120 ay vade ve yüzde 25 indirim olacak şekilde aylık taksitlerle ödenecek.



Nerede kaç tane?



Aydın- Merkez 8

Balıkesir- Bandırma Edincik 28

Balıkesir- Bandırma Kayacık 138

Balıkesir -Bandırma Kayacık (Alt gelir) 80

Balıkesir- Edremit 86

Balıkesir- Edremit İbrahimce(Alt gelir) 21

Balıkesir- Merkez 2.Etap 37

Çanakkale- Kepez 60

Denizli- Kurudere 3.Etap 68

İzmir- Buca 1. Etap 81

İzmir- Tire 68

İzmir- Torbalı 165

Manisa- Akhisar 69

Manisa- Merkez 3. Etap (Alt gelir) 43

Manisa- Turgutlu 74

Manisa- Merkez 3. Etap 55





Ayvalık'a 24 derslikli okul



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TOKİ tarafından 24 derslikli ilköğretim okulu inşa ediliyor. 2 Haziran'da ihalesi, 17 Temmuzda'da yer teslimi yapılan alanda inşaatına başlanan okulun toplam maliyetinin 2.7 milyon lira olduğu öğrenildi. Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu inşaatın tamamlanmasıyla, yaklaşık bin 150 öğrencinin ikili eğitim gördüğü Atatürk İlköğretim Okulu'nun tekli eğitime geçeceğini belirtti. Böylece, ilçede ikili öğretim yapan tek okul kalacak. Ayvalık'ta, 19 ilköğretim ile 8 orta öğretim okulunda, yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görüyor.