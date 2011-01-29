-DAR GELİRLİNİN TASARRUF YÖNTEMLERİ ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Ankara Ticaret Odası (ATO), dar gelirlinin market alışverişinden su tüketimine, kozmetikten sağlığa kadar günlük yaşamında tasarruf için başvurduğu yöntemleri araştırdı. ATO'nun ''Yadigar Hanım'ın Tasarruf Formülleri'' araştırmasına göre, dar ve orta gelirliler daha ucuz bir hayat için ilginç ve yaratıcı formüller üretiyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle sinema, tiyatro, spor, kuaför, giyim-kuşam gibi özel harcamalarını tamamen kesen dar gelirli ''Yadigar Hanım'' zorunlu harcamalarını da asgariye indirmenin yollarını arıyor. Spor salonuna gitmek yerine, parklarda ya da yürüyüş parkurlarında sporunu yapıyor. Sinemaya gitmek yerine TV'de dizi izliyor, korsan DVD satın alıyor ya da internetten film indiriyor. İkinci el ya da korsan kitap okuyor. Gazeteleri internetten takip ediyor. Eğlence mekanlarına gitmek yerine,alışveriş merkezi geziyor. Araştırmaya göre, Yadigar Hanım, pahalı kozmetik ürünler satın almak yerine, ''selülit kremi'' ve ''yüz maskesi'' gibi kozmetik ürünlerini ürünlerini kendisi imal ediyor. Orijinal parfüm yerine açık parfüm tüketiyor. Bozulan musluk için tamirci çağırmıyor, kendisi tamir ediyor. Evini kendisi boyuyor. Otomobilini kendisi yıkıyor. Ayakkabılarını kendisi boyuyor. Kazak, atkı, bere, şal gibi giysi ve aksesuarlarını kendisi örüyor. Turşu, salça, reçel gibi yiyecekleri marketten almak yerine kendisi yapıyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarında doktora gitmek yerine bitki çaylarıyla, şifalı otlarla ya da ucuz ve bilindik ilaçlarla kendi kendini tedavi ediyor. -HEDİYEYİ HEDİYE EDİYOR- Sevdiklerine özel günlerinde hediye alması gerektiğinde, kendisine daha önce gelen beğenmediği ya da ihtiyacı olmadığı için kullanmadığı hediyeyi ''hediye'' ediyor. Kendisine gelen hediyelerin ambalajlarını atmayıp yeniden kullanıyor. Posta kutusuna bırakılan broşürleri inceleyerek en ucuz marketleri tespit ediyor. Dışarıda yemek yemiyor. Mecbur kalırsa döner ve köfte gibi ''ekmek arası'' yiyecekleri tercih ediyor. İş yerinde yemek çıkmıyorsa, öğlen öğününde evinden getirdiği yemekleri yiyor. Dışarıda ya da işyerinde çay ile birlikte gelen şekerleri biriktirip evine götürüyor. Biriktirdiği küçülmüş sabunları kurutup rendeleyerek temizlikte kullanıyor. Diğer temizlik maddelerine göre daha ucuz olan arap sabununu tercih ediyor. Eskiyen tişört, atlet, havlu ve çarşaflardan toz bezi yapıyor. İletişim masrafları da ailelerin bütçelerinde önemli yer tutuyor. ''Yadigar Hanım'', iletişim masraflarını düşürmek için teknolojinin bütün olanaklarından yararlanıyor. Artan benzin fiyatları, otomobili olan vatandaşları tasarrufa zorluyor. Otomobilini zorunlu olmadıkça kullanmayan ''Yadigar Hanım'', Trafiğin daha rahat olduğu bir kentte yaşıyorsa, ulaşımda otomobil yerine mobilet ya da bisikleti tercih ediyor. İş yerine yürüme mesafesinde olan yerlerde ev tutmaya çalışıyor. İşe otomobille gitmek yerine yürüyerek gidiyor.