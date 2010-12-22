-DAR GELİRLİ YENİ YILA MÜTEVAZI GİRECEK BURSA (A.A) - 22.12.2010 - Yılbaşı yaklaşırken otel ve restoranlar bin 600 avroya ulaşan paket programlar sunarken, dar gelirliler de yeni yıla evlerinde mütavazı bir şekilde girmenin planlarını yapıyor. Alınan bilgiye göre, 5 yıldızlı oteller ve lüks restoranlar yeni yıla yönelik programlarını müşterilerine sunmaya başladı. Konaklama, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarlar, şovlar, DJ performansları, oryantal dans, fasıl, havai fişek gösterisi, özel yemek ve tatlılar, limitsiz içki, ses sanatçılarının konseriyle birlikte yılbaşına 5 yıldızlı girmenin maliyeti kişi başı bin 600 avroya kadar ulaşabiliyor. Daha az hizmetin sunulduğu otel ve restoranlarda yeni yıla girmenin maliyeti, kişi başı 100 lira olsa da özellikle dar gelirli aileler, imkanları ölçüsünde evlerinde mütevazı bir yılbaşı gecesi programlıyor. Bu programı yaparken yılbaşı eğlencesini ucuza getirmenin telaşını da yaşıyor. Et ürünleri, meyve ve sebze, kuruyemiş, şekerleme gibi birçok ürünün bir arada bulunduğu Bursa'nın tarihi kapalı çarşısında, yılbaşına sayılı günler kala farklı bir yoğunluk görülüyor. Dar ve orta gelirli aileler, yılbaşı akşamı için ihtiyaç duyduğu yiyecek ve oyunları almak için kapalı çarşı başta olmak üzere market, pazar ve çarşılara gidiyor. -AYNI SANATÇI TELEVİZYONDA DA VAR- Ünlü bir sanatçının canlı konseriyle yeni yıla girmek için kişi başına 500 lirayı geçen ücret ödemektense aynı sanatçıyı televizyon izleyerek evde daha ucuza yılbaşı kutlanabiliyor. Tavuk, pilav ve salatanın bulunduğu sofrayı evde kurmak daha ucuza mal oluyor. Dar gelirli 4 kişilik bir aile, fırında pişirilmiş bir tavuk, pirinç pilavı, salata, tatlı ve ilave yiyeceklerle yılbaşı akşam yemeğini ortalama 30 liraya mal edebiliyor. Yemeğin ardından, portakal, mandalina, elma, belki biraz muz ve nardan oluşan meyve tabağı, çekirdek, leblebi, fıstık, fındık karışımlı kuruyemiş, yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez oyunu tombala, şekerlemeler, alkolsüz içecekler de işin içine katıldığında evde yılbaşı kutlaması için 100 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Kapalı çarşı esnafı, kuruyemiş ve meyve satışlarında bir canlılık olduğunu belirterek, özellikle önümüzdeki hafta sonunda, satışların daha artmasını beklediklerini söyledi. Kuruyemişçiler ise genellikle çekirdek, fındık, fıstık ve leblebiye talep olduğunu bildirdi.