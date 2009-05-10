Dar gelirli TOKİ sosyal konutunu iade etti

On binlerce kişinin katıldığı kurada "şanslı kişiler" arasında yer alıp Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) konut alan binlerce vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle taksitleri ödeyemeyince, "hayallerindeki eve sahip olamadan" bunları iade etmek zorunda kaldı.



TOKİ’nin sattığı konutlarda iade miktarı, 2008 yılından itibaren arttı. İadelerin daha çok sosyal konut projelerinde yoğunlaşması dikkat çekerken, iade edenlerin yüzde 70’ten fazlası, "ödeme güçlüğünü" gerekçe gösterdi.



Yüzde 3.9 iade var



TOKİ, 2008 yılı başından itibaren 55 bin 338 adet sosyal konut sattı. Bu konutları alanların yüzde 3.9’u, 2 bin 166’sı konutlarını iade etmek için TOKİ’ye başvurdu. Aynı dönemde, hasılat paylaşımı yöntemi ile üst gelir grubuna yönelik 3 bin 454 konut satılırken, bu konutlarda iade oranı sadece yüzde 0.4 oldu ve 16 kişi konutunu iade etti. TOKİ yetkilileri, konut iade oranının önceki dönemlere göre kıyaslanamayacak kadar arttığına dikkat çekerken, konutlarını iade edenlerin yüzde 72’sinin "ekonomik nedenleri" gerekçe göstermesi, "ekonomik krizin insanların konut sahibi olma hayallerini akamete uğrattığı" yorumlarına neden oluyor.



Kim, neden iade ediyor



TOKİ’nin verilerine göre, konutunu iade edenlerin yüzde 72’si ekonomik problemleri gerekçe gösteriyor.



Yüzde 6’sı konutun teslimat süresinin gecikmesi veya geç teslim edilmesi nedeniyle konutunu geri verdi.



İade edenlerin yüzde 4’ü konutun imalatı aşamasında yapılan işçiliği beğenmediğini vurguladı.



Yüzde 2’si kullanılan malzemeyi beğenmediğini bildirdi.



Yüzde 2’si de proje ile uygulama arasında fark olduğunu belirtti.



Depreme dayanıklı olmadığını düşündüğü için konutu iade edenlerin oranı yüzde 1 düzeyinde.



Şehir merkezine uzak olduğu gerekçesiyle konutunu iade edenlerin oranı yüzde 2 oldu.



Konutunu iade edenlerin yüzde 2’si aynı projeden farklı bir konut aldı.



İade edenlerin yüzde 1’i ise "beklediği yatırım amacına ulaşamamasını" gerekçe gösterdi.



Yüzde 1’i de "başkasına devir imkanı olmadığından dolayı konutunu TOKİ’ye iade ettiğini" belirtti.



Memur maaşına endeks var, evi iade eden zarar etmiyor



TOKİ yetkilileri, konutlarını iade eden dar gelirli vatandaşların, ekonomik kayba uğramadığını belirterek, "TOKİ’nin taksitleri 6 ayda bir memur maaşına endeksli olarak arttığı için, ödenen para, piyasa faizine göre değil, memur maaş artışı oranında değerlenmiş oluyor" dedi.



