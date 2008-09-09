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Ekonomi

Dar gelirli koyun eti tüketiyor

Ramazan’da koyun eti satışları arttı. Kilosu 7 YTL’den satılan koyun etinin büyük ilgi gördüğü açıklandı.

09 Eylül 2008 03:00

Ramazan’da koyun eti satışları arttı. Kilosu 7 YTL’den satılan koyun etinin büyük ilgi gördüğü açıklandı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte koyun eti satışlarının arttığı bildirildi.

Konya Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, yaptığı açıklamada, dana eti ve kuzu etine göre fiyatı daha uygun olan koyun etine Ramazan ayında dar gelirli vatandaşların ilgi gösterdiğini kaydetti.

Koyun etinin marketlerde ve büyük alışveriş merkezlerinde satılmadığını kaydeden Karabulut, "Koyun eti daha çok mahalle kasabı olarak tabir edebileceğimiz yerlerde satılıyor. Bu kasapların birçoğu aynı zamanda besicilikle de uğraşıyor" diye konuştu.

Karabulut, koyun etinin kilosunun 7 YTL'den satıldığını ifade ederek şunları söyledi:
"Bazı vatandaşlar koyun etinin bu kadar ucuz olması nedeniyle alıp almama konusunda tereddüt yaşıyor. ‘Bu kadar ucuza et olmaz’ düşüncesiyle kilosu 7 YTL'ye satılan koyun etini almıyorlar, ancak burada tereddüt yaşanacak bir şey yok. Kasaplarda satılan koyunların tamamı veteriner kontrolünden geçiyor. Son derece sağlıklı ürünler.

Koyunlar 4-5 yaşında olduğu için fiyatları bu kadar düşük. Etlerinin sert olması nedeniyle, dana ve kuzu etindeki lezzeti alamazsınız. Kuzu ve dana etindeki lezzeti vermemesine rağmen, fiyatının çok uygun olması nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor."

Koyun eti gibi inek etinin de çok ucuz olduğunu bildiren Karabulut, "Sütten kesilmiş, yaşları büyük olan inek etinin kilosu da 8,5 YTL'ye satılıyor" dedi.

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