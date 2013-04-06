Dany'ye PSG kancası

Galatasaray, Real Madrid’e 3-0 yenilmesine rağmen, stoperi göze girdi. Dany için Fransa’dan Paris Saint Germain ile İngiltere’den Newcastle United’ın Kamerunlu oyuncuyu kadrosuna katmak istedikleri belirtildi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla mercek altına alınan Galatasaray’da Burak Yılmaz, Muslera, Selçuk İnan derken, bu kez de Dany, Avrupa’nın radarına yakalandı. Bernabeu Stadı’nda sarı-kırmızılı takımın 3-0 kaybetmesine karşın savunmada ayakta kalan tek isim olan Kamerunlu stoper için, son dönemde sansasyonel transferlere imza atan Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İngiliz ekibi Newcastle United’ın katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

Sezon başında Fatih Terim’in isteğiyle Gaziantepspor’dan 3.3 milyon euro bonservis ücreti ödenerek alınan Dany için Fransız temsilcisinin bu rakamın iki katını Galatasaray’a teklif etmeye hazırlandığı bildirildi. Aynı zamanda Fransız pasaportu da bulunan 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Paris ekibinin, Dany’ye teklifini ilettiği, Galatasaray’ın da önümüzdeki günlerde resmi olarak başvuracağı belirtidi.

4 yıl önce Fransa’da amatör kümede top koşturan Dany’nin, bugün ülkenin en önemli takımına transferinin gündeme gelmesi Fransız gazetecilerin de ilgisi çekti. Fransa’nın yüksek tirajlı ve güvenilir spor gazetesi L’equipe’in muhabirleri de Real Madrid maçından sonra Dany’nin üzerinde durdu.

Dany için İngiliz ekibi Newvastle United’ın da devrede olduğu kaydedildi. Kadrosunda 9 Fransız oyuncu bulunan İngiliz takımın, yine Fransız pasaportu bulunan Dany transferinde de ısrarlı olduğu dile getirildi.