'Dany'nin eşyalarını yaktılar' iddiasına tepki

"Ödememi yapın, yoksa maça çıkmam" restiyle bileti kesilen Dany'nin, tesislerde kalan eşyaları yakıldı, külleri tesislere bile değil, dışarıdaki bir çöplüğe atıldığı iddia edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "oyuncunun eşyalarının yakılması ve küllerinin tesis dışına atılması gibi bilgiler, hayal gücü sınırlarının aşıldığını göstermektedir" denildi.

Devre arasında Galatasaray ’dan kiralandığında kahraman gibi karşılanan Dany’nin defteri Beşiktaş ’ta erken kapandı, Elazığspor maçından önce kadro dışı bırakılan Kamerunlu futbolcu, öfkenin merkezi haline geldi.

PTT 1.Lig'den Beşiktaş'a...

Teknik direktör Slaven Bilic’in istediği, Fatih Terim’in referans olduğu, futbol direktörü Önder Özen’in, “Çok iyi iş yaptık” dediği 28 yaşındaki savunmacıyla aslında taraftarın yıldızı hiç barışmadı, özellikle de Galatasaray maçı hiç unutulmadı. 22. haftada Arena’daki Galatasaray deplasmanında işler iyi giderken Dany’nin gereksiz yere Veysel Sarı’ya yaptığı penaltı ve Selçuk’un golü Beşiktaş’ı yıkmıştı. Başkanından kaptanına herkes sahip çıksa da siyah-beyazlı camiadan alana da oynatana da büyük tepki yükselmişti. O günlerde Dany’i savunanların da aslında öfkesini ertelediği, son yaşananlarla ortaya çıktı.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; alacaklarını isteyip, “Ödeme olmazsa Elazığ’a gelmem” diyen Dany için Başkan Fikret Orman, “Aslında bunun ağzını burnunu kırıp göndermek gerekir” derken, tavrından ötürü kaptan Tolga Zengin’in de Dany’nin üzerine yürüdüğü ortaya çıkmıştı. Fakat asıl öfke patlaması dün yaşandı.

Tesislerden kovulan Kamerunlu, bilgisayar ve telefon gibi elektronik malzemelerini alıp apar topar Ümraniye’yi terk ederken, günlük kullandığı eşyalarını dolabında bıraktı. Dany’nin odasını boşaltmaya gelen malzemeciler, bu eşyalarla karşılaştı ve tesis yöneticilerine, “Bunları ne yapalım?” diye sordu. Gelen yanıt Dany’ye duyulan kızgınlığın ne ölçüde olduğunu gösterir nitelikteydi: Eşyaları yakın, küllerini de tesis dışına atın! Malzemeciler bu direktife uydu, eşyalar kül oldu, küller önce siyah çöp poşetine sonra da tesis yakınındaki bir AVM’nin çöpüne konuldu.

Beşiktaş'tan yalanlama

Beşiktaş Kulübü, Dany hakkında basında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi, basında çıkan Dany haberleriyle ilgili yalanlama yaptı:

"Bugün Fanatik gazetesinde Orhan Yıldırım imzalı 'O Yaktı Onlar da Yaktı' başlıklı haberde, hayal gücü sınırlarının bile aşıldığı görülmektedir. Süresiz olarak kadro dışı bırakılan Dany Nounkeu hakkındaki haberin üslubundaki uygunsuzluğun yanı sıra, kişilere atfedilerek kullanılan ifadeler, oyuncunun eşyalarının yakılması ve küllerinin tesis dışına atılması gibi bilgiler, hayal gücü sınırlarının aşıldığını göstermektedir. Beşiktaşlılık duruşumuza ve tarihten gelen değerlerimize aykırı olan böyle bir mizanseni kurgulamak dahi ayıptır, uygunsuzdur. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini tekrar hatırlatırım."