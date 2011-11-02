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Dünya

Danya'ya çok yakın geçecek ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 12:33

-Danya'ya çok yakın geçecek ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dev bir göktaşının 8 Kasım'da Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı. "2005 YU55" adı verilen göktaşı, yaklaşık 400 metre çapında ve küre şeklinde. İlk kez Arizona Üniversitesi araştırmacıları tarafından 28 Aralık 2005'te keşfedilen göktaşı, Dünya'nın yaklaşık 324 bin kilometre yakınından geçecek. Kendi çevresindeki dönüşünü 18 saatte tamamlayan göktaşının çekim etkisi, Dünya'da hissedilmeyecek. Bu büyüklükteki bir göktaşı, Dünya'nın yakınından en son 1976 yılında geçmişti.

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