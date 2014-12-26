Dany Galatasaray'a geri dönüyor...

Granada Teknik Direktörü Joaquin Caparros, Dany Nounkeu'yu artık takımında düşünmediğini söyledi, oyuncuya sezon sonunu beklemeden Galatasaray yolu göründü.

Kamerunlu futbolcuyu bundan böyle kadroya almayı düşünmediğini yönetime ileten teknik direktör Joaquin Caparros, sezon sonunu beklemeden oyuncunun takımdan gitmesini talep etti.

Onur Dinçer’in Skorer’deki haberine göre, Granadalı idarecilerin bu gelişmenin üzerine Galatasaray yönetimiyle temasa geçerek konuyu masaya yatıracakları, oyuncuyu yarim sezon daha sözleşmesi sürmesine rağmen geri vermeyi talep edecekleri öğrenildi.

Kamerunlu futbolcu İspanyol ekibine sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu bulunmayan 28 yaşındaki savunmacı için mavi-beyazlılar Galatasaray'a 390 bin euro kiralama bedeli ödemişti. Senelik 750 bin euro olarak belirlenen sabit transfer ücreti sarı-kırmızılılar tarafından ödenen oyuncu, yeni takımında ise formadan uzak kaldı. 16. haftası geride kalan La Liga'da hiç bir maçta oynatılmayan Dany'ye hocası sadece geçen hafta Kral Kupası'nda Cordoba maçında şans tanıdı ancak ilk yarının sonunda oyundan aldı. Teknik Direktör Joaquin Caparros, ardından ligdeki Getafe maçında ise takımın asıl stoperi Murillo'nun sakatlığına karşın Dany'yi ilk 18'e almadı, B takım forması giyen 21 yaşındaki Djalo'ye görev vererek kesin tavrını ortaya koydu.

Yabancı sıkıntısı katlanacak

Granada'nın, sözleşmesi sezon sonuna kadar süren Dany Nounkeu'yu devre arasında geri verme talebine Galatasaray yönetiminin ne cevap vereceği merak konusu oldu. Oyuncunun sezon ortasında dönmesi, yabancı sayısında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar için yeni bir problem daha yaratacak.