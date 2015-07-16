Dante'nin mezarına IŞİD tehdidi

İtalyan ve dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden olan Dante'nin mezarı, IŞİD saldırısı açısından 'yüksek riskli' yerler arasına alındı.

BBC Türkçe servisinden Övgü Pınar’ın haberlerine göre İtalya İçişleri Bakanlığı, saldırı düzenlenmesi ihtimali yüksek olan yerlerin listesini yenileyerek yerel yönetimlere ve güvenlik birimlerine gönderdi. Bu listede, 1321'de Ravenna'da ölen Dante Alighieri'nin bu kentteki mezarı da bulunuyor.

İtalyan basını Dante'nin, başyapıtı olan İlahi Komedya'da Muhammed Peygamber'i betimleme biçimi nedeniyle İslamcıları kızdırdığını ve bu yüzden hedef olarak seçilebileceğini belirtti. İlahi Komedya'da, Hz. Muhammed ve Hz. Ali, cehennemin 8. katında, acılar içinde tasvir ediliyor.

Saldırı riski yüksek yerler listesinde, Venedik'teki San Marco Bazilikası, Bologna'daki San Petronio Bazilikası, Floransa'daki Pitti Sarayı da yer alıyor.

Haberlerde, İçişleri Bakanlığı'nın uyarısının ardından bu yerlerdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasının beklendiği belirtilirken bir polis sözcüsü bu konuda herhangi bir yorum yapamayacaklarını söyledi.

IŞİD örgütü tarafından sık sık tehdit edilen İtalya'nın, Mısır'ın başkenti Kahire'deki konsolosluk binasına geçen cumartesi günü bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı IŞİD'e yakın bir grup üstlenmişti.

1265 Floransa doğumlu Dante Alighieri, bazı kesimler tarafından İlahi Komedya'da İslam ve Yahudi düşmanlığı yapmakla suçlanıyor; bu kitabın okulların müfredatından çıkarılmasını isteyenler de bulunuyor. Ancak bazı akademisyenlerse Dante'nin yaşadığı toplum ve dönemdeki İslam algısını yansıttığını belirtiyor ve eserinde diğer Müslümanları saygılı bir biçimde tasvir ettiğine dikkat çekiyor.