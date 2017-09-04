Dansa engel yok

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Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Dans Kulübü (BDK), engelli gençleri sosyal hayata dahil edebilmek için iki ay önce Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu adlı projeyi hayata geçirdi

04 Eylül 2017 18:37

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Dans Kulübü (BDK), engelli gençleri sosyal hayata dahil edebilmek için iki ay önce Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu adlı projeyi hayata geçirdi.
Bodrum Dans Kulübü tarafından hazırlanan Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu projesi kapsamında kulübün profesyonel dansçısı ve başkanı Fatih Özvezneci ve dans eğitmenleri 10 engelli gence iki ay boyunca dans eğitimi verdi. Dans, müzik ve piyano eğitiminin ardından Bardakçı Koyu\'ndaki bir beach clup\'ta düzenlenen gecede 10 engelli dansçı profesyonel dansçılarla birlikte dans gösterisi yaptı. Geceye Türkiye\'nin çeşitli illerinde yaşayan ve tatil için ilçeye gelen profesyonel dansçılar da destek verdi, engelli dansçılarla dans etti.Yaklaşık 45 dakika süren dans performanslarında bachata, tango, rumba ve çaça yapan gençler performansları ile izleyenleri büyüledi. Kulüp Başkanı Fatih Özvezneci, \"Bodrum\'da yaşayan 21 yaş üzeri gençlerin gidecekleri çok fazla okul olmadığı için bu çocukları sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacı ile bir proje başlattık. Sessiz sedasız başlattık, çok fazla duyurmadık. Güzel de geçti, şu ana kadar 2 ayı geride bıraktılar ve muhteşem bir ilerleme kaydettiler. Onlara fırsat verildiğinde ne yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler, onlarla gurur duyduk. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek ve daha fazla engelli gencimizi dans sporu ile tanıştıracağız\" dedi.

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