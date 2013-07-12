Dans okulu hocalarına 'terör' savcısından soruşturma

Gezi Eylemleri nedeniyle polise 1 Haziran 2013 günü bir ihbar maili gönderildi. İhbar mailinde iki dans okulunun sahiplerinin isimleri verilerek, bu kişilerin öğrencilerine Güvenpark ve Kuğulu Park’taki eylemlere katılması çağırısı yaptıkları belirtildi. İhbar mailinde dans okulu sahiplerinin ve eğitmenlerin “eylemlere katılım” çağrısı ile provakatörlük yaptığı bu nedenle gerekli işlemlerin yapılması istenildi.

Örgütlerle bağlantısı var mı?

Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, ihbar mail üzerine Emniyet görevlileri, TMK 10. Madde ile görevli savcıya başvurdu. Savcı da ihbarda ismi geçen ve provakatörlükle suçlanan dans okulu sahipleri ve eğitmenlerin facebook adreslerinde araştırma yapılarak, “terör örgütü/ örgütleriyle” bir bağlantısının olup olmadığını araştırılması talimatını verdi. Savcılığın bu talimatı üzerine söz konusu kişilerde TEM’de ifadelerine başvuruldu.

Polisin ağaç alerjisi

Şüpheli olarak tanımlanmayan dansçılara şu ilginç soru yönetildi: “Facebook sayfasının profil resminde ağaçlara sarılmış insanların olduğu görülmüş, ayrıca ‘Bu akşam parkta düzenlediğimiz dans gecesi iptal. Ülkemizde yaşanan Gezi Parkı protestoları 16. güne girerken, her geçen gün artmakta olan olayların üzüntüsü içindeyiz’ şeklinde paylaşımların bulunduğu anlaşılmıştır. Profildeki resim size mi ait? Ne tür paylaşımlarda bulundunuz? Konu hakkında bildiklerinizi anlatınız?”

Gizli soruşturma iddiası

Avukat Doğan Erkan, Emniyette kendilerine dans okulu ve eğitmenlerinin bilgi amaçlı çağrıldıklarını söylemelerine rağmen, ifade işlemi yapıldığını dikkat çekerek “Bu durum açıkça bilinen soruşturmalar dışında bir soruşturmanın sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. TEM’e çağrılan kişilerin ifadelerinin alınması, bir gizil soruşturma olduğunu da ortaya koymaktadır” dedi.