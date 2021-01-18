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Spor

Danny Drinkwater resmen Kasımpaşa'da

18 Ocak 2021 15:06

Kasımpaşa, Daniel Drinkwater transferini resmen açıkladı. Lacivert Beyazlılar, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. 

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