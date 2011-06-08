-DANIŞTAY'IN YENİ BAŞKANI KARAKULLUKÇU ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Danıştay Başkanlığına Danıştay Birinci Daire Üyesi Hüseyin Hüsnü Karakullukçu seçildi. Danıştay'dan yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Birden'in 1 Haziran 2011 günü yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan Danıştay Başkanlığına, bugün Danıştay Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda, Karakullukçu'nun seçildiği ifade edildi. 15 Haziran 1948'de Görele'de doğan Karakullukçu, Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi ve 1970'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Danıştay Yardımcısı unvanıyla 17 Şubat 1973'te mesleğe başlayan Karakullukçu'nun görev unvanı, 14 Mayıs 1981'de Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişti. Sivas İdare Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hüseyin Hüsnü Karakullukçu, 6 Eylül 2000'de Danıştay üyeliğine seçilmişti. Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsü'nü bitiren ve Fransızca bilen Karakullukçu, bir çocuk babası.