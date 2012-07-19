Danıştay'ın yasağı içki karar metnine başka karar karıştı

Danıştay, Ankara Barosu’nun açtığı park ve piknik alanlarında içki yasağıyla ilgili davada, İstanbul ve Ankara barolarının uzaktan eğitim programlarına ilişkin davalarla görüşlerine de yer verdi.



Kemal Göktaş'ın Vatan gazetesindeki haberine göre; Ankara Barosu, 2009’da Ankara’da bazı parklarda ve piknik alanlarında uygulanan içki yasağının kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu.

Belediye başvuruya ilişkin herhangi bir yanıt vermeyince Baro dava açarak içki yasağının kaldırılmasını belediyenin örtülü (zımnen) reddettiğini belirterek yasağın kaldırılmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne gönderdiği savunmada, parklarda ve piknik alanlarında içki yasağı uygulanmadığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Baro avukatları mahkemeye, Göksu Park’ta asılı “Alkollü içki kullanmak kesinlikle yasaktır” levhası ile Mogan Parkı’ndaki “Parkta içki içmek kesinlikle yasaktır” yazılı tabelaların fotoğrafını verdi. Mahkeme de fiili olarak uygulanan içki yasağının yasal bir dayanağı olmadığını belirterek yasağın iptaline karar verdi.

Büyükşehir Belediyesi bu kararı Danıştay’a götürdü. Danıştay 8. Dairesi’nin 25 Mayıs’ta oy çokluğu ile verdiği bozma kararında, baroların sadece “baronun veya bütün avukatların menfaatlerini doğrudan ihlal eden konularda” dava açabileceği, içki yasağının avukatların tamamının menfaatini ihlal etmediği için bu uygulamaya karşı dava açamayacağı savunuldu.

Ancak kararda dava konusu ile ilgisi olmayan ve başka bir metinden “kes-yapıştır” yöntemle alındığı anlaşılan şu ifadeler kullanıldı:

"Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalara denklik verilmesinde uygulanacak sistemin belirlenmesine yönelik maddenin davacı Baro başkanlığının görev alanı ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

8. Daire’nin içki yasağı ile ilgili kararında, konuyla ilgisi olmadığı halde yer verilen uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalara denklik verilmesinde uygulanacak sistem ile ilgili olarak İstanbul ve Ankara barolarının açtığı dava bulunuyor. Her iki dava da Danıştay 8. Dairesi’nce karara bağlanacak.

İçki yasağı ile ilgili karardaki ifadeler, bu iki davanın da baroların meslekleriyle ilgisi olmayan bir konuda dava açamayacakları gerekçesiyle reddedileceği yorumlarına neden oldu.