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Danıştay'ın katsayı kararı gerekçesi:

"Katsayı sistemin bütünlüğünü bozmamalı" denilen gerekçeli kararda farklı katsayı uygulamasının insan haklarına uygun olduğu belirtildi.

16 Aralık 2009 02:00

T24- Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, YÖK'ün katsayı kararına yaptığı itirazın reddine ilişkin kararının gerekçesinde, idarenin katsayı konusunda yapacağı düzenlemede ölçülülük ilkesini dikkate alması gerektiği belirtildi.  Gerekçede “Ölçülülük ilkesi dikkate alınarak belirlenecek olan katsayı, temel ilkeleri açıklanan eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğü bozmamalı, alan/bölüm, mesleki eğitim, genel lise eğitimi gibi ayrımları ve yargı kararlarını geçersiz kılacak nitelikte olmamalıdır” denildi.

"Katsayı sistemin bütünlüğünü bozmamalı" denilen gerekçeli kararda farklı katsayı uygulamasının insan haklarına uygun olduğu belirtildi. Kurul'un 1'e karşı 28 üyenin oyuyla aldığı kararın gerekçesinde, davayı  açan İstanbul Barosunun dava açma ehliyetinin bulunduğu ayrıntılı örneklerle  belirtildi.

Gerekçede, mesleki-teknik liseden mezun olan kişilerin üniversiteye  girebilmelerinin, yasanın bir gereği olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:
“Değinilen lise mezunlarına genel lise mezunlarıyla girdikleri sınavda  farklı katsayı uygulanması, yapılan açıklamalar karşısında hukuka uygun ise de bu  farklılığın ölçülü (idari işlemden beklenen amaç ile kullanılan araç arasında  adil bir denge) olması gerektiğinde de kuşku bulunmamaktadır. İdare bu konuda  yapacağı düzenlemede ölçülülük ilkesini dikkate almalıdır. Ölçülülük ilkesi  dikkate alınarak belirlenecek olan katsayı, temel ilkeleri açıklanan eğitim  sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğü bozmamalı, alan/bölüm, mesleki  eğitim, genel lise eğitimi gibi ayrımları ve yargı kararlarını geçersiz kılacak  nitelikte olmamalıdır.

Danıştay kararları, AİHM'nin anılan kararı ve belirtilen Anayasal ve  yasal durum karşısında, farklı okul ve alana yönlendirilen bireylere üniversiteye  giriş sınavında farklı katsayı uygulanmasının ulusal hukuka ve Avrupa İnsan  Hakları Sözleşmesine aykırı olmadığı açıktır.”

Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Barosu'nun açtığı davada, YÖK'ün 21 Temmuz  2009 tarihli kararının 3, 4 ve 5. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle  durdurmuştu.

YÖK de 8. Daire'nin bu kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını  istemişti.

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