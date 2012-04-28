'Danıştay'ın '19 Mayıs' kararı garabettir'

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili sert konuştu. "Danıştay'ın bu kararı hukuki bir garabettir." diyen Dinçer, "Biliyorsunuz, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamları kutlama şekilleri ile ilgili ortak bir çalışma yürütüyordu. O çalışma neticelendi onunla ilgili yeni yönetmelik çıkacak. Bu kez bir sadece 19 Mayıs'ı değil 23 Nisan'ı 30 Ağustos'u kutlama şeklini hep birlikte düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

25 yaşındaki bilgisayar programcısı Alper Ayhan'ın açtığı davayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi, dün gece Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ankara dışındaki illerde 19 Mayıs kutlamalarının yalnızca okullar ve öğrenciler arasında kutlanmasına ilişkin genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Bakan Dinçer, Danıştay kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Danıştay'ın 19 Mayıs genelgesinin yürütmesini durdurmasını sert bir dille açıklayan Dinçer, "19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili genelgenin yürütmesinin durdurulması meselesi doğrusunu söylemesi gerekirse bence hukuki bir garabettir. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü yürütmeyi durdurma kararı gerekçesine baktığımızda bir üst hukuk normu olan yönetmeliklerde 19 Mayıs'ı nasıl kutlanacağıyla ilgili her türlü ayrıntı yazılıyor. Düzenleme yapmaya gerek olmadığı söyleniyor. Şimdi ben size şunu söylüyorum zaten bizim yayınladığımız genelgede yönetmeliğinin gereklerine uygun olarak davranılması şeklindeydi. Başka bir ifadeyle 1980 yılından bu zamana kadar yönetmeliğin gereği olmayan pek çok iş ve uygulama aslında 19 Mayıs törenlerine dahil edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı genelge ise bundan sonra yönetmelik neyi emrediyorsa ona uyun demekti. Aslında Danıştay'ın bir tarafı ile yürütme durdurma kararını verirken yönetmeliklere uyun talimatı veriyordu. Ama ne gariptir ki bizim genelgemiz de aynı şeyi söylüyordu. Öyleyse verilen bu kararın ne anlama geldiğini hep birlikte sorgulayabiliriz." şeklinde konuştu.

Bütün resmi bayramların halkın da benimseyeceği şekilde kutlanması gerektiğini ifade eden Dinçer, "Şunu ifade etmek istiyorum; biz 19 Mayıslarımızı 23 Nisanlarımızı ve 29 Ekimlerimizi bu halkın da benimsediği bir tarzda ve daha coşkun şekilde kutlayacağız. Çünkü bayramlarımız bizim ortak değerlerimizdir. Ortak değerlerimizi bütün halkı kapsayacak şekilde yapacağız. Ancak kutlama şekillerinin değiştirilmesi gerektiğine hala inanıyorum. Yani yukarı da otoriter bir tarzda herkesin neyi nasıl kutlayacağını yapacağı şekilde kutlama yapılmaz. Bayram herkesin bayramıdır. Kim içinden nasıl geliyorsa öyle kutlar. Şimdi yönetmelik değişecek yönetmelik için gerekli hazırlıklar yapılıyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Kıraç Lisesin'de sınıftayken öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen Narife Çekcen'e yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Bakan Dinçer, "Bu bizim için çok üzücü ve yaralayıcı bir hadisedir. Öğretmenimize yapılan bu saldırı aslında bize yapılmıştır. Biz bu saldırıyı Milli Eğitim camiası olarak bu saldırıdan çok rahatsız olduk ve bu saldırıyı kınıyoruz. Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın başkent dışında sadece okullarda öğrencilerle kutlanmasına ilişkin genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı almış, Konya'da yaşayan bilgisayar programcısı Alper Ayhan, genelgenin iptali için Danıştay'a başvurmuştu.