Danıştay'dan YÖK'ün akademisyen soruşturmalarına durdurma

Danıştay 8’inci Dairesi, haklarında disiplin soruşturması açılan akademisyenlere ilişkin önemli bir karar aldı. 8. Daire, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başlattığı disiplin soruşturmalarında, YÖK Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını öngören YÖK Genel Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Böylelikle 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan akademisyenler hakkında açılan disiplin soruşturmalarının düştüğü belirtildi.

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “12 Kasım 2015 tarihi itibariyle açılmış olan disiplin soruşturmaları ve verilen cezalar veya ceza teklifleri de yok hükmündedir” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversitelerde çalışanlara uygulanacak disiplin cezalarının YÖK tarafından düzenlenmesini öngören kanun hükmünü iptal etmişti. YÖK Genel Kurulu da 12 Kasım 2015’te disiplin hükümleriyle ilgili yeni karar almıştı. Eğitim-Sen’in açtığı dava üzerine Danıştay 8’inci Dairesi, YÖK kararının “Kanun ve yönetmeliğe göre başlatılan ancak henüz tamamlanmamış disiplin soruşturmaları ile bundan sonra başlatılacak tüm disiplin soruşturmalarında ilgili kanunlarda bulunmayan usul kuralları açısından Yükseköğretim Kurumu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasına” olanak tanıyan bölümünün yürütmesini durdurdu.

"Soruşturmalar düşmüş olacak"

Danıştay’ın kararını yorumlayan, daha önce ‘Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’ne savunma metni hazırlayan ve ‘2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülü’ sahibi İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz özetle şunları söyledi:

“YÖK Genel Kurulu 12 Kasım 2015’te bir karar almıştı. Danıştay, o kararın bir kısmının yürütmesini durdurdu. O da şuydu; YÖK Genel Kurulu, ‘YÖK Disiplin Yönetmeliği’ne göre soruşturmalar yapılmalı’ diyordu. Danıştay 8’inci Daire de ‘Hayır, onu uygulayamazsın. Çünkü Anayasa Mahkemesi 2547 sayılı kanunun disiplin ile ilgili maddelerini iptal etti’ dedi. Dolayısıyla üniversitelerde 12 Kasım 2015 tarihi itibariyle açılmış olan disiplin soruşturmaları ve bu soruşturmalara istinaden verilen cezalar veya ceza teklifleri de yok hükmündedir. YÖK’ün disiplin yönetmeliğine istinaden yapıldıysa soruşturmalar, ki YÖK ‘böyle yapın’ dediği için hepsi yapıldı, o soruşturmalar düşmüş olacak. Danıştay’ın kararı bu anlama geliyor. Sadece Barış için Akademisyenler ile ilgili değil 12 Kasım 2015 sonrası açılmış olan tüm disiplin soruşturmaları için geçerli. Ceza tekliflerinin de YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedilmesi gerekir.”

35 akademisyen ifade verecek

Prof. Akdeniz, “20 Temmuz’da ‘Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi’nin bildirisine imza atan 35 öğretim elemanı YÖK karşısında kamu görevinden çıkarma suçu ile ilgili ifade verecek. YÖK Yüksek Disiplin Kurulu da bununla ilgili karar alacak. Danıştay kararı sonrasında bizim görüşümüze göre, YÖK Disiplin Kurulu’nun yetkisizlik kararı verip, ceza tekliflerini reddetmesi gerekir. Soruşturma açılmışsa da yok hükmünde” dedi. Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve yine ‘2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülü’nü alan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak bugün konuya ilişkin rapor açıklayacak.