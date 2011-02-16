Danıştay'dan TMSF'ye: Halis Toprak'ın mallarını geri verin

T24 - Danıştay 13'üncü Dairesi, Aslanlı Köşk ile birlikte Halis Toprak'ın el koyulan tüm mal varlığı olan 23 sanayi tesisi ve 22 şirketin TMSF tarafından geri verilmesini istedi. hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre TMSF'nin Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'na itiraz hakkı bulunuyor. Ancak hukukçulara göre TMSF önce tüm mal varlığını Toprak'a geri verecek, sonra itiraz edebilecek.



Danıştay 13. Dairesi 9 Ocak 2009 ve 13 Ağustos 2009 tarihli Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kararlarının yürütmesini Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak lehine durdurdu. Toprak Grubu, karar sonrasında Aslanlı Köşk de dahil olmak üzere tüm taşınmaz malların ve tapuların, 23 sanayi tesisi ve 22 şirketin Danıştay'ın verdiği karara uyularak TMSF tarafından iade edilmesini istedi.

Toprak Grubu adına yapılan açıklamada, TMSF’nin Toprak Grubu’nun Aslanlı Köşk ve Toprak Center dahil taşınmazlarını satmasına ve Toprak Grubu'nun 23 sanayi tesisi ve 22 şirketine el koymasına sebep olan, 9 Ocak 2009 ve 13 Ağustos 2009 tarihli Fon Kurulu kararları aleyhine Toprak Holding ana hissedarları Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak tarafından Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davaları açıldığı anımsatıldı.

Bu davalarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak'ın borcun hesaplanmasına ait itirazlarını haklı bularak, bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle yürütmenin durdurulması talebinin incelenmesine karar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bilirkişi incelemesinin ardından dosyayı görüşen Danıştay 13. Dairesi, 9 Ocak 2009 tarihli Fon Kurulu kararı ile 13 Ağustos 2009 tarihli Fon Kurulu kararlarının yürütmesini TMSF'nin borç hesaplarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak lehine oybirliğiyle durdurmuştur” denildi.



“23 sanayi tesisi, 22 şirket ve tüm taşınmazlar iade edilmeli"

Açıklamada, Danıştay 13. Dairesi'nin vermiş olduğu iş bu yürütmeyi durdurma kararları karşısında, TMSF'nin başta Remzi Gür'e satılan Halis Toprak'ın çeyrek asırdır yaşadığı Aslanlı Köşk dahil Toprak Grubu'na ait tüm taşınmaz mallarını ve tapularını, 23 sanayi tesisini ve 22 şirketini Toprak ailesine iade etmesi gerektiğinin altı çizildi.



Bundan sonra ne olacak?

hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, TMSF, Toprak Grubu'nun varlığını iki ayrı karara dayalı olarak satışa çıkarmıştı. Bunlardan ilki, TMSF ile Toprak Grubu'nu arasındaki imzalanan borç protokolünden 132 milyon dolar kalmasıydı. İkincisi de TMSF'nin protokolü feshedip toplam borcun 6.4 milyar TL'ye yükseltilmesiydi. İşte Toprak Grubu bu iki karara karşı Danıştay'a iki dava açtı.

Davayı görüşen Danıştay, iki dosyayı aynı anda görüşüp hukuka uygun olmadığı kararını verdi ve yürütmeyi durdurdu. Böylece yapılan tüm satışlar hukuka aykırı hale geldi.

TMSF'nin Danıştay'ın bu kararına itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz halinde, dava Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai karar orada verilecek.

Konuya yakın hukukçular, Danıştay'ın bugünkü kararının ardından şimdiye kadar yapılan satışların iptal edilip TMSF'nin gerekli iadeleri Toprak'a yapmak zorunda olduğunu belirtiyor. İtiraz ise bu aşamadan sonra yapılacak.



