Danıştay'dan terör soruşturması açılan gazetelere resmi ilan ambargosuna durdurma

Danıştay, Basın İlan Kurumu'nun terör soruşturması açılan gazetelere verilen resmi ilan kesilmesine yönelik yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Yönetmeliğin iptali amacıyla Danıştay'a dava açan eski CHP Milletvekili Avukat Şahin Mengü, "yürütmeyi durdurma kararlarının telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceğini hatırlatarak "Bu yönetmeliğin iptal edileceğine inanıyorum" dedi.

Eski CHP Milletvekili Avukat Şahin Mengü, 5 Ekim 2016'da yayımlanan yönetmeliğin iptali amacıyla Danıştay'a dava açmıştı.

Danıştay 10'uncu Dairesi yönetmeliğin 'telafisi güç veya imkânsız zararların doğabileceği' gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Yönetmeliğin tartışmalı 110'uncu maddesinde, gazetelerin sahipleri ve muhabirleri dahil fikir işçileri hakkında" terör davası açılmış olması durumunda gazetelerine ilan verilmeyeceği" hükmünü içeriyordu.

"İptal edileceğine inanıyorum"

T24'e konuşan eski CHP Milletvekili Şahin Mengü, "Bu yönetmeliğin iptal edileceğine inanıyorum" dedi.

Yönetmelik ne diyor?

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği şöyle:

“Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için tehdit oluşturan süreli yayınlar, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı açısından değerlendirilecek. ‘Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar’ veya ‘Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet’ iddiasıyla imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişi temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında ceza davası açılan süreli yayınların resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı, dava sonuçlanıncaya kadar durdurulacak. Asgari fikir işçileri kadrosunda yer alanlardan bir ya da birkaçı hakkında da benzer bir dava açıldığında, söz konusu çalışanlar 5 gün içerisinde bu kadrodan çıkarılacak, karara uymayan gazetenin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı durdurulacak.”

Gazeteci örgütleri tepki göstermişti

Basın Konseyi'nden yönetmelikle ilgili olarak yapılan açıklamada "Ülkemizde halkın haber alma özgürlüğü kısıtlanmaktadır ve son uygulamayla yayın halinde olan kurumlara da ekonomik baskı kurarak farklı seslerin susturulması amaçlanmıştır" denmişti.

Düzenlemeyi eleştiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, "Düzenlemelerle birlikte iktidar kendisine muhalif olabilecek kimseyi görmek istemiyor. Yönetmelik hukuksal anlamda çok kötü olduğu gibi, Anayasa’nın çalışma özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi maddelerine de aykırı. Basın Kanunu’na da, masumiyet karinesi ilkesine de aykırıdır bu düzenleme" demişti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Bu değişikliğin temelinde iktidara muhalif olan her gazetenin resmi ilan hakkının gasbedilerek yandaşa aktarılması yatmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.