Danıştay'dan KPSS'de iptal

T24 - Danıştay 12. Dairesi, 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunun, ''Başvurma Koşulları'' kısmında yer alan bazı düzenlemeleri iptal etti.



Türk Sağlık-Sen, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunun, ''Başvurma Koşulları'' kısmında yer alan bazı düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.



Danıştay 12. Dairesi, Kılavuzda yer alan ön lisans ve lisans diploması almaya hak kazanmış adayların ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramayacaklarına ilişkin düzenlemelerin iptal istemini reddetti, ''2008-KPSS Lisans'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS Lisans başvuruları iptal edilir, lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz'' şeklindeki düzenlemeyi ise iptal etti.



Dairenin gerekçesinde, KPSS'nin bilgi ölçme suretiyle Devlet memuru olmayı isteyen adayların puan esasına göre sıralanmasına yönelik bir yarışma sınavı olduğu, yarışmanın ise ancak eşitler arası yapılabileceğinin evrensel bir norm olduğu vurgulandı.



Gerekçede, ''Bunlar göz önüne alındığında, KPSS yerleştirme sisteminin temelini oluşturan 'eşitler arası yarışma' ilkesi gereği hukuksal durum itibariyle denk durumda olanların kendi aralarında yarışmaları ve kendi aralarında, belirtilen kadroları tercihte bulunabilmeleri sağlanmalıdır'' denildi.



Bu esaslar doğrultusunda, memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı dikkate alınarak açılan KPSS'nin, aynı öğrenim düzeyindeki adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde ortaöğretim (lise ve dengi), önlisans (iki yıllık meslek yüksek okulları) ve lisans (dört ve daha fazla süreli yükseköğrenim) olmak üzere üç düzeyde yapıldığı anımsatılan gerekçede, bu nedenle, dava konusu edilen Kılavuzda, adayların mezun durumunda bulundukları eğitim düzeyinin alt düzeyinden sınava girmelerini engelleyen hükümlerinin eşitler arasında yarışın sağlanması amacıyla düzenlendiği ve hukuka uygun olduğu kaydedildi.



Gerekçede, ayrıca, bu duruma uymayanların sınava girmeleri halinde sınav sonucu ile elde ettikleri haklarından yararlandırılmamalarının doğal ve gerekli olduğu ifade edildi.



Lisans mezunlarının tıpkı kendileri gibi lisans mezunu adaylarla bir yarışmaya tabi tutulması, lisans mezunu bir adayın önlisans veya ortaöğretim mezunu adayların girdiği sınava girmesinin engellenmesinin hakkaniyete uygun olduğu belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:



''Ancak, dava konusu Ortaöğretim-Önlisans Kılavuzunda '2008 KPSS Lisans'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS lisans başvuruları iptal edilir, lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz' kuralına yer verilerek, lisans düzeyinden mezun olanların ortaöğretim-önlisans sınavına başvurmalarının ve bu sınava girmelerinin engellenmesi yanında, bu kişiler, kendi (lisans) düzeyindeki sınava yapacakları başvuruların iptal edilmesi ve lisans düzeyinden girdikleri sınavın da değerlendirmeye alınmaması sonucuyla da karşı karşıya bırakılmışlardır.



Bu bağlamda, lisans mezunu olarak lisans düzeyinde sınava girme hakkı bulunan bir adayın Ortaöğretim/Önlisans düzeyinden sınava girememesinin yanı sıra, lisans düzeyinden sınava katılıp kazanması halinde kamu kurum ve kuruluşları için atama yapılacak kadrolara başvurması ve Devlet memuru olarak atanması mümkün iken, bu hakkının engellenmesi durumuyla da karşı karşıya bırakılması, kamu personeli sınavlarının uzun aralıklarla açılıyor olması göz önüne alındığında adayların atamalarda aranan yaş şartını kaybetme olasılığının da bulunması karşısında, Kılavuz hükmünün bu kısmında hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmemiştir.''



Davacı Türk Sağlık-Sen, bu kararla 2008 Orta Öğretim/Önlisans sınavına girmesi nedeniyle, 2008-KPSS Lisans sınavı iptal edilmiş olanların, sınava ilişkin puanlarının değerlendirmelerinin yeniden yapılacağını bildirdi.









