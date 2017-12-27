Danıştay'dan 'ek ders ücreti' kararı

Danıştay 11. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararıyla öğretmenlere verilen ek ders ücretinin kaldırılmasına dair yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu. Danıştay'ın kararı yönetmeliğin durdurulması için başvuruda bulunan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimİş) tarafından açıklandı.

Eğitimİş Genel Merkezi tarafından Danıştay'ın 'ders ve ek derse ilişkin esaslara yürütmeyi durdurma kararı' ile ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bakanlar Kurulunun 2017/10010 sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4. Maddesinin (n) fıkrasında yapılan değişiklikle; Madde 1 - 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4'ncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan 'ders görevleri hariç olmak üzere,' ibaresi 'ders görevleri ile' şeklinde değiştirilmiştir. Şeklinde düzenleme yapılmış ve Değişiklikle madde metni; (n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan (Değişik İbare-BKK 2017/10010) ders görevleri ile, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ifade eder.'Şekline dönüşmüştü. Ayrıca; Madde 5 - Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 'ek' ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.Şeklinde düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemelerin anlamı: İşletmelerde Meslek Eğitimi ve Staj Kapsamında yapılan görevler ek ders kapsamında sayılırken düzenleme sonrasında maaş karşılığı görev (yüzyüze eğitim) kapsamına alınmıştır. Bu düzenlemeye açtığımız dava sonucunda Danıştay 11.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. " denildi. (DHA)



