Danıştay'dan, düşük promil alkole izin yok

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0.20 promilde bile kaza riski iki kat artıyor

Danıştay 8. Dairesi, ticarî araç şoförlerinin mesai dışında bile olsa, düşük seviyede alkol alarak araç kullanamayacaklarına hükmetti. Cezaî sınır olarak kabul edilen 0.50 promil alkol değerinin altında 0.24 promil alkolle yakalanan şoförün ehliyetine 6 ay boyunca el konulmasına yönelik davaya yapılan itirazı görüşen Yüksek Mahkeme, işlemin hukuka uygun olduğuna karar verdi.Mersin 1. İdare Mahkemesi, gece yarısı saat 01.20'de ticarî minibüsüyle evine giden şoförün 0.24 promil alkol seviyesi tespit edildiği için ehliyetine el konulması işlemini iptal etmişti. İdare mahkemesi gerekçeli kararında, ticarî minibüs sürücüsünün çalışma saatleri dışında ve yolcu taşımacılığı yapmadığından normal araç sürücüleri için öngörülen 0.50 promil alkol seviyesine tabi olduğuna vurgu yapmıştı. Ancak, İçişleri Bakanlığı bu karara itiraz etmiş ve davayı temyiz etmişti. İtirazı değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, oybirliği ile idare mahkemesinin kararını bozdu. Gerekçede, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Ticarî yolcu taşımacılığı yapmak üzere tescili yapılan araç sürücülerinin, yolcu taşımacılığı yapmadığı zamanlarda 0.50 promil alkollü araç kullanabileceklerine ilişkin bir anlam çıkarmaya olanak yoktur."Danıştay, mesai dışında ve yasal sınırın altında alkol alan minibüs şoförünün ehliyetine 6 ay el konulmasında hukuka aykırılık olmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde ise Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 'Uyuşturucu ve keyif verici maddelerle alkollü içeceklerin etkisinde araç sürme yasağı' başlıklı maddesine dikkat çekti. Yönetmelik uyarınca taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi kamu hizmeti ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin alkollü olarak bu araçları kullanamayacağını belirtti.Danıştay kararında, "Ticarî yolcu taşımacılığı yapmak üzere trafik tescili yapılan araçların sürücülerinin, yolcu taşımacılığı yapmadığı zamanlarda 0.50 promil alkollü araç kullanabileceklerine ilişkin bir anlam çıkarmaya olanak yoktur." denildi.Türkiye'de normal araç sürücüleri için alkol sınırı 0.50 promil. Ambulans, itfaiye, polis, dolmuş, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının şoförlerini de kapsayan profesyonel sürücülerde bu oran 0 promil. Trafik kazalarına karışan sürücülerin yüzde 69'unun alkollü olduğunun belirlendiğine dikkat çeken uzmanlar, yasal sınırın altında da birçok ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiğine işaret ediyor. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanı Sadi Çağdır, yayınladığı makalede kandaki alkol düzeyinde her 0.20 promillik artışın ölümcül kaza riskini iki kat artırdığını ifade ediyor: "Kandaki alkol düzeyi 0.50 promilken pek çok kişi, 0.90 iken ise hemen hemen herkes etkilenmektedir. Yüzde 0.02 promilin altında bile sürüş kabiliyetinde anlamlı bozulmalar tespit edilmiştir." 2007 yılına ait karayolu trafik istatistiklerine göre polis raporlu 4 bin 684 kazanın 3 bin 60'ı, sürücünün yasal sınırın altında alkollü olmasından kaynaklandı. Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Saygılı, alkollü olup yaralanmalı kazaların yüzde 12'sinin ve ölümlü kazaların yüzde 21'inin yasal sınırın altında gerçekleştiğini vurguluyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2011 yılının ilk 9 ayında 6 milyon 343 bin 181 trafik cezası işlemi uygulandı. Cezaların 3 milyon 313 bin 54'ü sürücülere, 3 milyon 20 bin 708'i aracın plakasına, 9 bin 419'u yayalara kesildi. Kesilen cezaların tutarı ise 857 milyon 136 bin 660 TL'ye ulaştı. Bu dönemde ayrıca 79 bin 671'i alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplam 91 bin 287 sürücünün ehliyetine el konuldu.