Danıştay'dan Doğan Holding lehine karar



DOĞAN HOLDİNG HAKKINDAKİ İDDİALARI YANITLADI



Doğan Yayın Holding, Danıştay'ın, şirket tarafından açılan davayı reddeden 'mahkeme kararı'nın, şirket 'lehine' yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini duyurdu.





Doğan Yayın Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, yürütmenin durdurulmasına ilişkin Danıştay kararı hakkında bilgi verildi.





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Açıklamada şöyle denildi:



"Danıştay, 'hukuka uyarlık bulunmadığı' gerekçesiyle, Halkalı Vergi Dairesi'nin şirketimizden teminat gösterilmesinin talep edilmesine ilişkin işleminin ve bu işlemin yürütmesinin durdurulması istemiyle şirketimiz tarafından açılan davayı reddeden 'mahkeme kararı'nın, şirketimiz 'lehine' yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.





Vergi idaresinin, şirketimiz ve bağlı ortaklıları ile ilgili diğer teminat isteme işlemlerinde de Danıştay'ın almış olduğu bu karar doğrultusunda işlem tesis etmesi beklenmektedir.





Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere, 1 Nisan 2002 - 31 Mart 2003, 1 Nisan 2003 - 31 Mart 2004, 1 Nisan 2004 - 31 Aralık 2004, 2005 ve 2006 hesap dönemlerine ait vergi/ceza ihbarnamelerinin terkini ile ilgili olarak şirketimiz, yürütmenin durdurulması dahil, her türlü yasal hakkını kullanmaktadır."





Doğan'ı nasıl bir süreç bekliyor?

29 Eylül'de Doğan Grubu avukatları tarafından "teminat isteminin durdurulması" amacıyla açılan davada, talebi değerlendiren İstanbul 1., 6., 9. ve 11. vergi mahkemeleri, ara kararla teminatı durdurmak yerine vergi dairelerinden savunma isteyerek süre verdi. 1., 6. ve 11. vergi mahkemeleri 30 gün, 9. vergi mahkemesi ise idareye 7 gün süre tanıdı. Bu sürelerin sonunda gelecek açıklamaya göre mahkemelerin yapacağı değerlendirme rekor teminat talebinin kaderini belirleyecek. Gelinen aşamada en kritik nokta ise vergi dairesine teklif edilecek teminata esas varlıklarda. Çünkü istenen teminat (4.8 milyar TL), Doğan TV Holding ve bağlı ortaklıklarının değerini aşıyor.