Danıştay'dan belediyelere 'reklam' uyarısı

Bolu Belediye Başkanı AKP'li Alaaddin Yılmaz’ın şehre astığı afişlerle "kişisel reklam yaptığı" ve "belediye bütçesini zarar uğrattığı" iddiasıyla açılan bir davayla ilgili Danıştay, "beldenin tanıtımı ile sadece rutin olmayan hizmetleri içermesi" ve "belediye başkanının tanıtımının yapılmaması" gerekçeleriyle davayı kabul etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan DHA'nın haberine göre, yerel mahkemenin "belediyeciliğin özünde tanıtım vardır" gerekçesiyle davayı reddetmesi üzerine yapılan itirazı haklı bulan Danıştay, yapılacak tanıtımın "beldenin tanıtımı ile sadece rutin olmayan hizmetleri içermesi" ve "belediye başkanının tanıtımının yapılmaması" gerekçeleriyle davanın kabul edilip görülmesine hükmetti.



İdare mahkemesi reddetti



Bolu Barosu avukatlarından Reşat Bulut, Bolu Belediye Başkanı AKP'li Alaaddin Yılmaz’ın köprüler ve üst geçitlerdeki reklam panoları, çöp araçları ve billboardlar aracılığıyla reklamını yapmasının, belediye bütçesini zarara uğrattığı iddiasıyla, bunların kaldırılması için dava açtı.

Avukat Bulut, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nde açtığı davada AKP'li Başkanı Yılmaz’ın fotoğrafının konularak bu tür reklamının yapılmasının da yasa ve yönetmeliklere uygun olmadığı görüşünü savundu. Sakarya Bölge İdare Mahkemesi ise davaya konu edilen eylemin "Belediyeciliğin özünde bulunan tanıtım ve temsil yetkisi çerçevesinde olduğu görüldüğünden işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Bunun üzerine avukat Reşat Bulut, Danıştay’da temyiz isteminde bulundu.



Belde tanıtımı değil, reklam



Sakarya Bölge İdaresi’nin verdiği davanın reddi kararına itiraz, Danıştay 8’inci Dairesi’ne gönderildi. Danıştay Tetkik Hakimi Hilal Aktemur Dermancıoğlu dosyayı inceleyerek kararla ilgili düşüncesinde şu ifadelere yer verdi:

"Davaya konu ilan ve duyurularda, beldenin tanıtımının yapılmasından ziyade, belediye başkanının reklamının yapıldığı görüldüğünden, söz konusu işlemin tanıtım olarak değerlendirilemeyeceği, giderlerinin de tanıtım giderleri olarak öngörülüp, belediye giderlerinden sayılmayacağı, rutin hizmetler için yapılan ilanların da bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, bu yönüyle dava konusu ilan ve duyuruların belediyeye mevzuatça verilen tanıtım ve temsil yetkisi çerçevesinde bulunmadığı anlaşıldığından kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.” Danıştay 8’inci Dairesi, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’nin davaya konu olan ilanların belediyeciliğin özünde bulunan tanıtım ve temsil yetkisi çerçevesinde olduğunu görerek, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiğini belirterek, kararda şöyle dedi: “Olayda, davaya konu tanıtım ve temsil hizmeti olarak değerlendirilen ilanların, ticari amaçlı ilanlar için ayrılan alanlarda yer almasının ücret mukabilinde olup olmadığı, belediye bütçesinden ayrılan temsil gideri kalemiyle örtüşüp örtüşmediği, Sayıştay Genel Kurulu ve Temyiz Kurulu kararında bu tür harcamalar için yapılan denetimlerde verilen karar bulunup bulunmadığı, kamu kaynaklarının israf edilip edilmediği, bu yönüyle kamu yararı ve hizmet gereklerine uygunluğunun araştırılmamış olduğu açıktır. Bu durumda, eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir."



Başkan: Allah razı olsun



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise avukat Reşat Bulut’un Bolu Belediyesi’ni mahkemeye vermesiyle ilgili olarak ise “İşi bitmişler artık bu işlerle uğraşıyorlar. Allah razı olsun” dedi.