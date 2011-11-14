-Danıştay'dan Antibiyotik kararı ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Danıştay 10. Dairesi, bazı antibiyotiklerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimlerin yanı sıra hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilebilmesine olanak tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Haluk Vahapoğlu, 1 Mart 2011'de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in, bazı antibiyotiklerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimlerle birlikte hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi tarafından da reçete edilebilmesine olanak tanıyan hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı. Prof. Dr. Vahapoğlu'nun dava dilekçesinde, tüm uzmanlık dallarında akılcı antibiyotik kullanımının amacının direnç gelişimi ve tedavi masraflarını azaltmak olduğu vurgulandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından değişiklik yapılabilmesi için Türkiye'de sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığının olumlu görüşünün bulunması gerektiğine işaret edilen dava dilekçesinde, Sağlık Bakanlığınca verilmiş bir olumlu görüş bulunmadan Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliğe gidilmesi nedeniyle söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istendi. Davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi, düzenlemeyi hukuka aykırı bularak, yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Dairenin kararında, SGK'nın savunmasında, onkoloji, hematoloji ve göğüs hastalıkları uzmanları tarafından takip edilen ve hayati öneme sahip ağır durumdaki hastalara, ayrıca enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı alınmadan herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmeden tedaviye başlanılması amacıyla tebliğde bu yönde değişiklik yapıldığının belirtildiği kaydedildi. Savunmada ayrıca, enfeksiyon hastalıkları, onkoloji, hematoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının katıldığı toplantılarda da bu yönde istekte bulunulduğunun ifade edildiği bildirildi. Sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığınca, hematoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan altı profesörden oluşan bilimsel komisyonun, tıbbi ve bilimsel gerçeklere dayanan görüşüne göre tebliğde yapılacak değişikliğin uygun görülmediği vurgulanan kararda, şöyle denildi: ''Davalı kurumun bilimsel komisyonun ve Bakanlığın görüşünün aksini ortaya koyacak nitelikte, tıbbi ve bilimsel bir veriye dayanmadan, antibiyotik kullanım ilkeleri yönünden bir değerlendirme yapılmadan, bilimsel komisyonca dile getirilen sakıncaları ortadan kaldıracak bir tedbir alınmadan, belirtilen antibiyotiklerin, enfeksiyon hastalıkları uzmanı dışındaki diğer uzman hekimlerce de reçete edilmesine olanak sağlayan dava konusu tebliğin iptali istenen kısımlarında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.'' Buna göre, ''Piperasilin-Tazobaktam, Tikarsilin Klavulanat, Sefoperazon-Sulbaktam, Sefepim, İmipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem, Tigecycline, Isepamisin, Vankomisin, Teikoplanin ve sodyum fucidat enjektabl formu'' etken maddeli antibiyotikler yalnızca enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçete edilebilecek. Davalı SGK'nın karara itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz olması halinde konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.