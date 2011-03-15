-DANIŞTAY'DAN "MOBBİNG" KONUSUNDA ÖRNEK KARAR ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Danıştay 1. Dairesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır'ın hem psikolojik baskı (mobbing), hem de koruyup kollama eylemlerinden ötürü ''görevini kötüye kullanmak'' suçundan ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi. Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) görevli Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır, 2008 yılında Kırgızistan'daki bir kongreye katılmak için yaptığı başvurunun görüşüldüğü Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısında Balkır ve Mehmet Bahtiyar'ın çekimser oy kullandığını ve bunun Yükseköğretim Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek 2009'un mart ayında Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet savcılığının, ilgili yasalar uyarınca soruşturma izni verilmesi için şikayet dilekçesinin gönderilmesi üzerine YÖK olayla ilgili inceleme başlattı. YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet Gümüş'ün hazırladığı inceleme raporunda, ''psikolojik baskı'' ve ''koruyup kollama'' iddialarından dolayı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır hakkında KOÜ Rektörlüğünce iki farklı ceza soruşturulması açılması uygun görüldü. Bunun üzerine KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu başkanlığında oluşturulan yetkili kurulun, her iki soruşturmada da Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyelerinden Balkır ve Bahtiyar hakkında ''men-i muhakeme kararı'' vermesi üzerine Çakır, bu kararların kaldırılması için Danıştay'a başvurdu. ''Psikolojik baskı'' konusundaki soruşturmayla ilgili başvuruyu inceleyerek karar bağlayan Danıştay 1. Dairesi, ilgili yasa gereğince fakülte yönetim kurulunda her üyenin ''kabul'' ya da ''ret'' oyu kullanmak zorunda olduğunu hatırlattı. Balkır ve Bahtiyar hakkında kamu davası açılması konusunda yeterli şüphe oluştuğundan KOÜ Rektörlüğünce oluşturulan yetkili kurulun aldığı ''şüphelilerin men-i muhakemelerine'' ilişkin kararı bozan Daire, şüphelilerin ''Görevi kötüye kullanmak'' suçundan Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanmalarını kararlaştırdı. Danıştay 1. Dairesi, ''kendisine yakın kişileri koruyup kolladığını'' öne sürülen KOÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır hakkında açılan 2. soruşturmada KOÜ Rektörlüğünce oluşturulan yetkili kurulun verdiği ''men-i muhakeme kararını'' da bozdu. KOÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Emek Bayrak, hakkında soruşturma komisyonunca önerilen cezalara ilişkin dosyayı görevli kurullara sevk etmeyen Balkır'ın, Bayrak hakkında karar verilmesini engellediğine hükmeden Daire, Bayrak'ın görev süresinin uzatılıp, uzatılmamasına ilişkin daha sonra yapılan fakülte yönetim kurulu toplantısında da ''çekimser'' oy kullanan Balkır'ın Yükseköğretim Kanunu'nun 61. Maddesine aykırı hareket ettiğini vurguladı. Danıştay 1. Dairesi, bu eylemlerinden dolayı da Balkır'ın ''Görevi kötüye kullanmak'' suçundan ceza mahkemesinde yargılanmasına hükmetti. Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, daha önce de Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır'a psikolojik baskı (mobbing) uyguladığı gerekçesiyle Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesince 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Yrd. Doç. Dr. Çakır yaptığı açıklamada, 1994 yılından beri KOÜ'de görev yaptığını, psikolojik baskılardan dolayı geçen yıl 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçici görevle gittiğini söyledi. Buna rağmen Prof. Dr. Balkır'ın kendisine yönelik baskılarının devam ettiğini ileri süren Çakır, ''Sözleşmemin yenilenmemesi için elinden geleni yaptı, hala yapıyor. Ancak ben yılmadan hukuki mücadelemi sürdürdüm. Danıştay tarihinde mobbing konusunda bir ilk olan bu karar, benzer davalara örnek teşkil edecektir. Bu çok önemli bir karar'' diye konuştu.