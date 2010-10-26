-DANIŞTAY'DAN 2 HES İÇİN DURDURMA KARARI TUNCELİ (A.A) - 26.10.2010 - Danıştay 13. Dairesi, Tunceli'nin Munzur Vadisi Milli Parkında yapılması planlanan Konaktepe Hidroelektrik Santrali (HES1) ile Konaktepe HES2'nin elektrik üretim lisansının yürütmesinin durdurulması kararı verdi. Avukat Barış Yıldırım, Moğultay Mahallesi Kışla Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Munzur Vadisi Milli Parkında yapılması planlanan HES1 ve HES2'nin elektrik üretim lisansının Danıştay 13. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulması kararı verildiğini söyledi. HES1 ve HES2'nin, Tunceli-Ovacık karayolunun 35. kilometresi Torunoba mevkisinde yapılmasına karar verildiğini anımsatan Yıldırım, ''HES'lere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) enerji üretim lisansı vermişti. Konaktepe Barajı'nın yapımı ve diğer iki HES'in inşası da bu lisans kapsamındaydı. Buna ilişkin olarak açıkçası Bakanlar Kurulu kararıyla başlayan bir hukuksuzluk vardı'' dedi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş ile hukuka aykırı bir şekilde su kullanım hakkı anlaşması imzaladığını ve EPDK'nin de buna izin verdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: ''Sonuç olarak, Danıştay 13. Dairesi yıllardır Munzur Vadisi Milli Parkında yürütülen bu hukuksuzluğa açık bir şekilde 'dur' dedi. Konaktepe şirketine verilen elektrik üretim lisansını durdurdu. Tabii dava daha devam ediyor. Bu bir yürütmenin durdurulması kararı. Fakat şunu açıkça belirtelim ki Danıştay açıkça; çevre mevzuatı yönünden bu baraj projeleri yapılırken değerlendirilme yapılmadığını, Munzur Vadisi Uzun Devreli Gelişme Planı'nın henüz onaylanmadığını, Milli Parklar Kanunu ve Yönetmeliği gereğince Bakanlığın vermesi gereken izinlerin hiçbirinin tekemmül ettirilmediğini, Maliye Bakanlığının milli parkı tahsis etmediğini ifade etti ve bu hukuksuzluğa 'dur' dedi. Bu karar sadece Konaktepe barajı HES1, HES2'ye ilişkin bir yürütmenin durdurulması karardır.'' Munzur Vadisi Milli Parkında ve Tunceli'de yapımı düşünülen başka barajların da olduğunu belirten Yıldırım, Danıştay 13. Dairesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının, diğer HES'lere ilişkin emsal niteliğinde olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Edibe Şahin de kararın önemli olduğunu, ancak davanın henüz sonuçlanmadığını belirtti. Tunceli'de yapılan barajlarla ilgili hem hukuki hem de çevre dostlarıyla birlikte mücadele edeceklerini söyleyen Şahin, ''Uzun soluklu bir mücadele olacak. İnanıyoruz ki bununla beraber çevrenin önemi de ciddi oranda anlaşılacak. Su ve enerjiyle ilgili politikalarda özelikle yerelin sesinin dinlenmesi gerekiyor'' diye konuştu.