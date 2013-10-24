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Danıştay'da tek duruşmada 100 bin karar

Danıştay, 100 bin dosyayı seri karara bağlamak için yasa taslağı hazırladı. Buna göre aynı tür davalar için pilot dosya seçilecek. Alınacak karar tüm dosyaları bağlayacak

24 Ekim 2013 11:42

Anayasa değişikliğinden sonra yargının hızlandırılması kapsamında beklenen sonuçların alınamadığı Danıştay'da, 100 bin dosyayı hemen karara bağlamaya olanak sağlayacak yasa taslağı hazırlandı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, önceki gün düzenlenen "Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi"nin kapanış konuşmasında Danıştay'da ve idari yargıda davaların daha hızlı sonlandırılması için yasa taslağı hazırladıklarını duyurdu.

Sabah gazetesinden Ersan Atar’ın haberine göre, taslaktaki iki önemli düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

 

Seri davalar

 

İdari yargıda "seri dava" olarak bilinen ve konusu aynı olan davaların hızlı sonuçlanması için birer pilot dava belirlenecek. Bu davalara ilişkin Danıştay'da kapsamlı birer emsal karar oluşturulacak. Yerel mahkemeler aynı tür davalara bakarken pilot davaya ilişkin Danıştay kararına atıf yaparak ellerindeki dosyayı karara bağlayacak. Bu davalarda verilen kararlar temyize kapalı olacak, yani dosyaları Danıştay'a gelmeyecek.

 

Karar düzeltme

 

Yargıda "olağanüstü kanun yolu" olarak bilinen ve kararı veren heyet tarafından incelendiği için genellikle sonucu değiştirmeyen "karar düzeltme" başvuruları Danıştay'a gelmeden önce ya savcılıktan reddedilecek ya da 5 üye yerine bir üyenin incelemesine tabi olacak. Savcılık veya "muhakkik" gibi çalışacak bu üye gerekli görürse "karar düzeltme istemini heyete taşıyacak.

 

3’te 1’i eriyecek

 

Düzenlemelerin yaşama geçmesi halinde, Danıştay'da bekleyen dosyaların 3'te 1'inin kısa sürede sonuçlanacağı tespiti yapıldı. Buna göre halen 320 bin dosya bulunan Danıştay yaklaşık 100 bin dosyayı taslakta öngörülen iki düzenlemeyle eritmiş olacak. Yapılacak düzenleme sadece var olan davaları değil, bundan sonra Danıştay'a gelecek davaları da azaltacak.

 

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