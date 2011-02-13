Danıştay'a rağmen TRT payına devam

T24 - Danıştay'ın “Otomobilin çıplak değeri üzerinden TRT bandrol payı kesilemez” kararına rağmen dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile bu yıl da ithal edilen otomobilin gümrük beyannamesindeki değeri üzerinden binde 4 oranında TRT bandrol payı kesilecek. Cep telefonlarından da radyo özelliği olduğu için kesilen bandrol payı bu yıl yüzde 6 olarak uygulanacak. Karara tepkili cep telefonu ithalatçıları, ‘Oldu olacak bilgisayardan da TRT payı kessinler. Bilgisayardan da radyo dinlenebiliyor’ değerlendirmesini yaptı.

Hükümet, 2009 yılında sessiz sedasız getirdiği ve büyük tartışma yaratan TRT bandrol payları düzenlemesinde ithal otomobiller için Danıştay kararı olmasına rağmen geri adım atmadı. Ekim 2009’da bir hafta sonu düzenlemesiyle, otomobillerdeki radyo, nevigasyon vb. cihazlardan aldığı TRT bandrol ücretini, cihaz yerine otomobilin değeri üzerinden almaya karar verilince konu davalık olmuştu. Vergi uzmanlarınca da “Deli Dumrul Vergisi” olarak yorumlanan bu düzenleme için Danıştay’a dava açılmıştı. Danıştay 10. Dairesi, 28 Haziran 2010 tarihinde aldığı kararla aracın toplam değeri üzerinden değil, sadece radyo ve televizyon yayını almaya yarayan kısmı üzerinden bandrol ücreti alınmasının uygun olacağı gerekçesiyle, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.



Oran düştü ama...

Ancak hükümet, yine bir hafta sonu kararnamesiyle, TRT bandrol payı ile ilgili düzenlemeyi yenileyerek Resmi Gazete’de yayınladı. Hükümet oranları düşürse de bu bandrol payından vazgeçmeyeceğini ortaya koydu. Danıştay’ın kararına rağmen ithal otomobillerdeki radyo, müzik seti, nevigasyon cihazı gibi bandrole tabi cihazların TRT bandrol ücretini yine otomobilin vergi matrahı üzerinden alınmasında ısrar etti.

Buna göre; ithal otomobillerde radyo, müzik seti, nevigasyon cihazı gibi bandrole tabi cihazlar ayrı ayrı ücretlendirilemiyorsa, bunların TRT bandrol ücreti, bu cihazların sayısına bakılmaksızın ithal edilen otomobilin gümrük beyannamesindeki KDV matrahının binde 4’ü oranında alınacak. Otomobil dışı araçlarda ise söz konusu oran onbinde 1 olarak tahsil edilecek.



Cep telefonundan da TRT’ye pay kesiliyor ithalatçı 5 TL öneriyor

Cep telefonlarındaki bandrol payının düşürülmesi cep telefonu ithalatçılarını memnun etmedi. Yüzde 6’lık oranın da kendileri için ‘kabul edilemez’ bir oran olduğunu söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Murat Dursun, oransal değil maktu bir ücret alınması gerektiğini savundu.

Dursun, “Bu iyileştirme yetesizdir. Bize göre oransal değil maktu bir ücret alınmalı. Bu da telefon başına 5 lira olabilir. Üstelik ithalat kaydı yapılırken anında tahsilat da gerçekleştirilebilir. Bunu yetkililere ilettik ama sonuç alamadık. Fiyatı 1.500 lira olan cep telefonunda da 300 lira olan cep telefonuna da aynı oran uygulanıyor. Bilgisayardan da radyo dinleniyor. Onlardan bandrol alınıyor mu? Neden radyolu ve radyosuz telefon ayrımı yapılıyor? Bu mantıken de uygulama olarak da yanlıştır, çifte standarttır” dedi. Bandrol sorununun bu şekilde çözülemeyeceğini kaydeden Dursun, devletin bu uygulamayla “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacağını” iddia etti.



Beyanları düşürecek



Murat Dursun, şu uyarılarda bulundu: “Şirketleri zorla farklı uygulamalara yönlendiriyorlar. Bu uygulamayla bugüne dek topladıkları geliri de artık alamayacaklar. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Çoğu şirket şimdi radyo fonksiyonunu etkin hale getirilmeden ithal edecek. İçeride bir program yüklenecek ve radyo aktifleştirilecek. Düşük fatura düzenlenmesine de neden olacak bu uygulama. Örneğin 300 euroluk telefon 50 eurodan beyan edilecek. Sonuçta kaybeden devlet olacak.”



Televizyonun bandrol ücreti 2 katına çıkarıldı

Hükümetin yeni düzenlemesine göre, televizyonlar, radyo, portatif radyo, teyp, pikap video gibi cihazlar ile hem TV hem radyo ya da video gibi birleşik cihazların TRT bandrol payını artırdı. Buna göre televizyonlarda yüzde 8, videolarda yüzde 12 ve müzik setlerinde yüzde 10 olan TRT bandrol oranlarının tamanını yüzde 16’ya çıkardı. Böylece bu güne kadar cihazın satış fiyatı üzerinden hesaplanan ve 1 kereye mahsus tahsil edilen TRT bandrol ücreti, örneğin Televizyonlarda 2 katına çıkarılmış oldu. Bu kararla Hükümet TRT’ye sağladığı geliri artırmayı hedeflerken, bu cihazları imal veya ithal edenlerin TRT’ye ödeyeceği bu tutardaki artış da, satış fiyatları üzerinden vatandaş tarafından sağlanmış olacak.